Nordmændene er i den grad glade for deres konge.

Den 87-årige kong Harald er dog igen indlagt, og hans skrantende helbred har givet anledning til bekymring i befolkningen.

Det fortæller kongehuskorrespondent Caroline Vagle fra det norske Se og Hør til B.T.

»Man skal huske på, at kong Harald er hele Norges bedstefar, og selvom folk tror på, at han får det godt igen, så er det klart, at man bliver bekymret med megen sygdom.«

Hun mener dog ikke, at kongen skulle have ladet være med at tage til Malaysia, som var der, hvor han fik den infektion, der ledte til indlæggelsen.

»Selvfølgelig skal han have lov til at tage på ferie. Han bruger hele sit liv på Norge, så det fortjener han naturligvis.«

Kongehuskorrespondenten fra nabolandet er heller ikke i tvivl om, at kong Harald kommer retur til sine pligter igen efter sygdom.

»Han kommer stærkt tilbage, det tror jeg på.«

Kongens helbred kunne lede tankerne hen på, om han ville overveje en abdikation som kollegaen dronning Margrethe gjorde i januar.

Men den tanke er nærmest utænkelig i Norge.

»Vi har lige haft debatten, og her slog kongen det fast, at han vil være i embedet, til han ikke er her mere, og jeg regner bestemt ikke med, at den debat kommer retur nu. Vi har haft den, og kongen har gjort klart, hvad han vil gøre,« fortæller Caroline Vagle.

Det lader ikke til, at sygdommen kommer til at påvirke den norske konges syn på sin pligt som regent til sin dødsdag. Foto: Mischa Schoemaker/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det lader ikke til, at sygdommen kommer til at påvirke den norske konges syn på sin pligt som regent til sin dødsdag. Foto: Mischa Schoemaker/SIPA/Ritzau Scanpix

Hun mener, at mens kongen får det bedre, så har man en rigtig god erstatning i kronprins Haakon.

»Han er 100 procent klar til at tage de her forpligtelser på sig, men kongen bliver på pladsen.«

I Norge gik kritikken tirsdag morgen på, at kongehuset godt kunne melde mere ud om sygdommen hos kongen.

Men hen ad eftermiddagen blev den kritik gjort til skamme, da kronprins Haakon beredvilligt trådte frem på et pressemøde i Oslo.

Her fortalte han, hvordan hans far havde det.

»Jeg besøgte ham i går, og det var tydeligt, at han var glad for at være hjemme.«

Haakon gik ikke dybere ind i detaljerne om, hvad der var sket med kongen i Malaysia, men fortalte, at han var blevet syg, og at han derfor måtte indlægges.

Kronprins Haakon var klar til at svare på pressens spørgsmål. Foto: Silje Katrine Robinson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Haakon var klar til at svare på pressens spørgsmål. Foto: Silje Katrine Robinson/EPA/Ritzau Scanpix

Og det passer godt med den måde, det norske kongehus opererer, fortæller Caroline Vagle.

»De er gode og åbne til at komme med kommentarer. Det er de jo, fordi de ikke ønsker, der skal være spekulationer om de kongelige,« forklarer hun.

Kongen vil være indlagt i et stykke tid, lod kronprinsen forstå ved pressemødet.

Kong Harald får nu indopereret en fast pacemaker, der skal hjælpe på den lave puls, han har haft efter infektionen.