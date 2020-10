Der var mange detaljer, der skulle holdes styr på, da kronprinsesse Mary og kronprins Frederik lørdag skulle være stjernerne i deres eget prisuddelingsshow ‘kronprinsparrets priser’.

Men selv om alt var tilrettelagt ned til mindste detalje, så gik noget alligevel lidt galt under prisoverrækkelsen af den første pris.

For da ‘De anbragtes vilkår’ trådte på scenen som første modtager af de fire priser, så var det ikke det rigtige diplom, de fik.

Kigger man på billederne fra showet, er det tydeligt, at ‘De anbragtes vilkår’ fik et diplom med navnet ‘Sebastian Kloborg’, som var aftenens anden prismodtager.

Hvorvidt kronprinsparret, DR eller andre fra showet opdagede bommerten under overrækkelsen, vides ikke. Overrækkelsen foregik i hvert fald - ud over bommerten - fuldstændig efter bogen

Noget tyder dog på, at nogen opdagede fejlen. Der stod nemlig også ‘Sebastian Kloborg’ på diplomet til showets anden prismodtager, som netop var balletdanseren Sebastian Kloborg.

De fire priser, der blev uddelt var; kulturprisen, socialprisen samt de kulturelle og sociale stjernedryspriser.

Kronprinsparrets kulturpris blev i år givet til skuespiller Danica Curcic, som blandt andet har medvirket i 'Romeo og Julie' på Det Kongelige Teater i 2012 og 'Jeanne d’Arc' på Teater Republique i 2018.

Den sociale pris blev givet til den københavnske institution 'Kofoeds Skole’, der blandt andet hjælper unge, arbejdsløse mænd.

Kronprinsparrets kulturelle og sociale stjernedryspriser blev givet til henholdsvis balletdanseren Sebastian Kloborg samt til institutionen 'De anbragtes Vilkår'. Modtagerne fik desuden 100.000 kroner.

Traditionen med at uddele kronprinsparrets priser har rødder tilbage i 2004. Bikubenfonden gav ‘Kronprinsparrets priser’ i bryllupsgave til kronprinsparret.

Den første prisuddeling fandt sted i 2005. I de første år fandt uddelingen sted i København, mens den de senere år er blevet afholdt på skift i forskellige danske byer. Dog med en afstikker i 2013, hvor prisuddelingen fandt sted i Operahuset i Sydney i Australien som led i den officielle 40 års fejring af Jørn Utzons verdensberømte arkitekturværk.

‘Kronprinsparrets priser’ er hæderspriser, og man kan derfor ikke ansøge om dem. Det er en komité, der udvælger de indstillede, og kronprinsparret udvælger modtagerne.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til bommerten fra produktion, der stod bag showet, men det er endnu ikke lykkedes.