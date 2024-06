Det akavede øjeblik indtraf, efter at den franske præsidentfrue, Brigitte Macron, havde lagt blomsterne ved mindesmærket.

For da hun efterfølgende trådte nogle skridt tilbage, rakte hun ud efter sin ledsager, dronning Camilla, og forsøgte at tage hendes hånd. Se det øverst i artiklen

Den royale britiske gæst reagerede dog ikke.

Overhovedet.

Brigitte Macron (tv.) og dronning Camilla. Foto: Ludovic Marin/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Brigitte Macron (tv.) og dronning Camilla. Foto: Ludovic Marin/EPA/Ritzau Scanpix

Dronning Camilla lod sin venstre hånd hænge ned langs siden, og Brigitte Macron tog efter et kort moment igen hånden til sig.

Optrinnet fra torsdagens store mindehøjtidelighed i anledning af 80-årsdagen for D-dag ved Ver-sur-Mer i Normandiet, hvor statsoverhoveder fra hele verden deltog, har vakt opsigt.

Engelske Daily Mail kalder det for »et fejltrin«, mens The Daily Beast noterer sig, at den franske præsidentfrue »brød med kongelige etikette«.

Ligeledes bliver der på det sociale medie X brugt ord som »ydmygende« om, hvad der skete.

Det er tilsyneladende ikke helt acceptabelt, at man på den måde på eget initiativ berører en royal repræsentant.¨

Videre skriver Daily Mail således, at der ifølge det britiske kongehus' hjemmeside ikke findes et decideret kodeks for, hvordan man skal opføre sig, når man møder en kongelig.

»Men der er en uskreven regel om, at man ikke skal gå videre end et håndtryk,« står der.

Det vakte desuden røre i især britiske medier, at den franske præsident, Emmanuel Macron og hustruen Brigitte Macron kom 20 minutter for sent til mødet med kong Charles og dronning Camilla.

Også kong Frederik var med til markeringen af D-dag, hvor han mødtes med det franske præsidentpar. Foto: Ludovic Marin/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Også kong Frederik var med til markeringen af D-dag, hvor han mødtes med det franske præsidentpar. Foto: Ludovic Marin/Reuters/Ritzau Scanpix

Tidligere har også Michelle Obama som amerikanske førstedame som Brigitte Macron forbrudt sig mod den kongelige etikette.

Det skete, da hun under et møde med dronning Elizabeth lagde sin arm om hende. Årsagen kan du læse mere om her