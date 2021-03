»Jeg har aldrig drømt om at blive prinsesse, og jeg vidste ingenting om den royale, britiske familie, før jeg giftede mig ind i den.«

Nogenlunde sådan lød det i sidste uge, da hertuginde Meghan medvirkede i det famøse interview med Oprah Winfrey.

Nu tyder et gammelt blogindlæg bare på, at den påstand ikke er helt sand.

Det skriver Page Six, som henviser til et indlæg, som Meghan Markle skrev tilbage i 2014 – altså to år før, hun mødte sin kommende ægtemand, prins Harry.

Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

'Alle små piger drømmer om at blive prinsesser,' skrev Meghan angiveligt i indlægget for syv år siden.

'For mig handlede det om 'She-Ra, Princess of Power,' fortsatte hun og henviste til den fiktive superhelt She-Ra, som er He-Mans tvillingesøster i filmserien af samme navn.

Herefter uddybede Meghan Markle efter sigende sin prinsessedrøm ved at nævne hertuginde Kate, som er gift med prins Harrys bror, prins William:

'Det tyder på, at voksne kvinder bibeholder denne barndomsfantasi. Se bare på al den pomp og pragt, der var ved det royale bryllup og al den snak, der er om prinsesse Kate.'

Meghan Markle mødte prins Harry i 2016. De blev gift i maj 2018.

Det gamle blogindlæg vækker opsigt, fordi hertugparret netop har medvirket i et yderst omtalt tv-interview med talkshowværten Oprah Winfrey.

I interviewet kritiserer parret det britiske kongehus i yderst barske vendinger, mens hertuginden altså ligeledes understreger, at hun aldrig har fulgt med i det royale liv, før hun selv blev en del af det.

»Det var bare ikke noget, vi snakkede om derhjemme. Det var ikke noget, vi fulgte med i,« sagde hun og understregede endvidere, at hun sågar aldrig havde søgt på prins Harry online, før hun mødte ham.

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i maj 2018. Foto: GARETH FULLER Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i maj 2018. Foto: GARETH FULLER

»Betyder det, at du hverken overvejede eller snakkede med dine venner om, hvordan ville være at gifte sig med prins Harry, og hvordan det ville være at blive en del af den royale familie?,« spurgte Oprah Winfrey i interviewet.

»Nej, vi tænkte selvfølgelig over, hvordan vi troede, det ville blive,« svarede Meghan.

