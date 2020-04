Hun var en ung regent. Hun var kvinde, og så repræsenterede hun en institution, der ikke var populær i 68'er-generationen.

Dronning Margrethe havde en stor opgave foran sig, da hun trådte til som Danmarks statsoverhoved efter sin far, kong Frederik IX.

En opgave, som hun med årene besad mere og mere sikkert, fortæller historiker Michael Bregnsbo.

»Hun kunne ikke spejle sig i nogen, for der havde siden Margrete I ikke været en kvinde som regent, og derfor måtte hun finde sin egen vej.«

Dronning Margrethe og prins Henrik med toget til Vallensbæk 1972. Året, hun blev regent. Foto: willy Henrichsen Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik med toget til Vallensbæk 1972. Året, hun blev regent. Foto: willy Henrichsen

Dronning Margrethe var i sine første år mere tilbageholdende og mere usikker, forklarer Bregnsbo. Som 32-årig og småbørnsmor skulle hun også skabe sig en rolle som regent.

»Hun var generelt mere forsigtig. Siden har hun jo fået mere erfaring, og dermed er hun også blevet mere udadvendt. Hun hviler mere i opgaven og giver mere af sig selv, kan man sige.«

Da prinsesse Margrethe blev til dronning Margrethe, var det en anden tid for kongehuset, end det er i dag.

Befolkningen var langtfra så glade for den royale familie, som det er tilfældet i dag, og 68'er-generationen krævede opgør med det gamle og traditionelle.

Dronning Margrethe underskriver EF-loven efter folkeafstemningen ved siden af statsminister Anker Jørgensen. Det skete kort efter, hun tiltrådte som regent i 1972. Foto: Elfelt Vis mere Dronning Margrethe underskriver EF-loven efter folkeafstemningen ved siden af statsminister Anker Jørgensen. Det skete kort efter, hun tiltrådte som regent i 1972. Foto: Elfelt

Derfor mener Michael Bregnsbo også, at det kan have været en fordel for dronning Margrethe, at hun som kvinde automatisk betød en form for opgør.

»At hun var første kvinde i mange år, der blev regent, har jo i den tid været noget, som folk værdsatte,« siger han og uddyber:

»Derudover gjorde hun og prins Henrik også flere ting for at forny det danske kongehus. De indførte blandt andet et pressemøde, som skulle være for hele pressen. Tidligere havde det kun været for særligt udvalgte journalister.«

Han siger, at hun på den måde tog nogle valg, som passede godt ind i tidsånden og gik i tråd med ungdomsoprøret.

Historiker Michael Bregnsbo siger, at dronning Margrethe er faldet mere og mere til i rollen som regent. Hun har dog aldrig klaret det godt, og her sender hun i sine unge regent-dage et skælmsk smil ud til danskerne. Foto: Allan Moe Vis mere Historiker Michael Bregnsbo siger, at dronning Margrethe er faldet mere og mere til i rollen som regent. Hun har dog aldrig klaret det godt, og her sender hun i sine unge regent-dage et skælmsk smil ud til danskerne. Foto: Allan Moe

Den 32-årige kvinde var nu repræsentant for et gammelt monarki, og blandt landets ledende var hun omgivet af mænd, der var meget ældre end hende. En opgave, mange ville have følt udfordrende.

Kort efter dronning Margrethe blev regent, var der desuden store problemer i det politiske Danmark, som kulminerede med jordskredsvalget i 1973.

Det var et valg, hvor nye vinde blæste, og med 44 procent af vælgerne, som viste støtte til et nyt parti, og en udskiftning af en tredjedel af medlemmerne i Folketinget, var det nye urolige tider.

I forbindelse med valget kom dronning Margrethe til trods sin fornyelse af kongehuset også til at symbolisere noget blivende.

Prins Henrik og dronning Margrethe samt prins Frederik (tv.) og prins Joachim (th.) på Bornholm. Det er året efter, hun blev regent. Da hun blev statsoverhoved, var kronprins Frederik tre år og prins Joachim to år. Foto: Allan Moe Vis mere Prins Henrik og dronning Margrethe samt prins Frederik (tv.) og prins Joachim (th.) på Bornholm. Det er året efter, hun blev regent. Da hun blev statsoverhoved, var kronprins Frederik tre år og prins Joachim to år. Foto: Allan Moe

»I jordskredsvalget fandt man ud af, at ministre kommer og går, og på den måde virkede det meget godt med et monarki, der repræsenterede noget stabilt og kontinuerligt,« lyder det fra Bregnsbo.

Dronningen klarede sin opgave som ny regent godt trods den tunge arv, hun skulle løfte.

»Frederik IX var en populær konge, så det har givetvis været en overvældende opgave at tage over efter ham. Han formåede i sin tid at holde balancen og på én gang virke tilgængelig og ophøjet.«

Ifølge Michael Bregnsbo var det dog også en evne, som Dronningen viste sig at besidde.

Dronning Margrethe og prins Henrik på skiferie med prins Joachim, kronprins Frederik og Alexander de Vatevill. Dronningen siger selv, at hun aldrig har været så god til småbørn, og at hun ikke havde brug for at være konstant sammen med dem. Foto: ALLAN MOE Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik på skiferie med prins Joachim, kronprins Frederik og Alexander de Vatevill. Dronningen siger selv, at hun aldrig har været så god til småbørn, og at hun ikke havde brug for at være konstant sammen med dem. Foto: ALLAN MOE

Hun har samtidig fundet sin egen vej og har ladet sine egne interesser inden for kunst og kultur fylde mere i sit liv.

»Altså, med tiden er hun ligesom faldet mere til i rollen, og hun har brugt mere tid på sine interesser med ballet, design og lignende. Og så er det jo heldigt, at hun faktisk har evnerne til det,« forklarer han.

Og selvom dronning Margrethe har ladet ting, som hun er passioneret for, være en del af sit skema i et godt stykke tid, så skete det mindre i de første år som regent.

»Dels har det jo handlet om, at hun lige skulle finde sig til rette i rollen, men man skal også tænke på, at lige da hun blev regent, var hun jo småbørnsmor. Med tiden er der blevet mere frirum til at lade andre ting fylde,« forklarer Bregnsbo.

Da dronning Margrethe blev regent, var kronprins Frederik bare tre år gammel og prins Joachim to år, men selvom hendes titel betød, at hun skulle være væk fra børnene, så klarede hun også det. Selv har Dronningen forklaret, at hun ikke var skabt til at have små børn.

»Jeg er ikke en oplagt småbørnsmor, selv om forholdet til ens børn må begynde i den ende af skalaen. Vi kan ikke sådan overtage dem som 21-årige, vel? Jeg er en meget dårlig pædagog. Jeg er meget utålmodig,« siger hun i bogen '40 år på tronen'.