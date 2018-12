Kronprinsesse Mary sad med fronten vendt mod et stort banner med skriften 'Vi kan og vil bidrage,' og det var også det budskab, som gang på gang blev gentaget, da Den Internationale Handicapdag blev fejret.

»For folk med autisme er det mere undtagelsen end reglen, at de er i arbejde,« lød det fra Jakob Terp-Hansen, da han mandag eftermiddag talte til kronprinsesse Mary, statsminister Lars Løkke Rasmussen og alle de andre, der var samlet i Handicaporganisationernes Hus til FNs Handicapdag.

Jakob Terp-Hansen er selv et eksempel på, hvordan det kan lykkes at finde sin rette plads, selvom man har et handicap.

Det lå dog ikke altid i kortene, fortæller han.

Kronprinsesse Mary deltager i FN's internationale handicapdag i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Længst til venstre ses Jakob Terp-Hansen, som står sammen med de anre talere for arrangementet.

Han har autisme og går i dag på en særlig linje for folk med autismespektrumforstyrrelser på Høje Taastrup Gymnasium.

Han fortæller, at de chancer, han har fået, har gjort en stor forskel. At han kunne lave politiske analyser for større medier på grund af de muligheder, han har fået.

»Muligheder er det, der har gjort, at jeg kan stå foran jer i dag. At jeg i en tidlig alder kunne skifte fra en almindelig skole til en specialskole tilpasset folk med autisme.«

Hele arrangementet var skabt af Handicaporganisationernes hus, og meget af dagen blev brugt på at sætte fokus på, at unge med handicap skal i uddannelse, så de kan blive en bidragende del af samfundet.

Kronprinsesse Mary deltager i FN's internationale handicapdag i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, mandag den 3. december 2018.

Både Jakob Terp-Hansen og formand for Handicaporganisationerne brugte anledningen til at bemærke, at der er en negativ udvikling i antallet af folk med handicap, som får en uddannelse.

Da denne gruppe er længere ude på kanten af arbejdsmarkedet, er det ekstra vigtigt med uddannelse, fortalte de.

Fra talerstolen roste Lars Løkke Rasmussen unge Jakob Terp-Hansen, og kronprinsesse Mary gav ham også et 'meget flot' med på vejen.

Fra 2012 og frem til 2016 er antallet af folk med handicap, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, faldet fra 74 til 66 procent, oplyser VIVE og Institut for Menneskerettigheder.