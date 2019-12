Kronprinsparret har sammen med deres fire børn sendt en julehilsen ud, hvor de har fået taget et billede i den kongelige stald sammen med nogle af hestene.

Billedet er dog ikke det, som mange forbinder med et klassisk juleportræt.

For selvom der er mange klassiske elementer med lidt landlig hygge og en hel familie samlet, så skriver det amerikanske magasin People, at også Kronprinsparret må finde sig i et billede, hvor børnene ikke arter sig fuldstlændigt.

I artiklen påpeger de nemlig, at to af børnene er blevet distraherede og ikke kigger ind i linsen.

Vis dette opslag på Instagram En glædelig julehilsen fra Kronprinsfamilien Kongehuset ©️ Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus) den 12. Dec, 2019 kl. 1.01 PST

»I et nyt billede delt af den danske kongelige familie, kigger prinsesse Isabella, den 12-årige datter af kronprins Frederik og hans australske kone, kronprinsesse Mary 47, til siden på en af den kongelige families hvide kladruberheste i det offentliggjorte julebillede, som kom ud fredag,« skriver bladet.

»Taget i den kongelige stald bag det historiske Christiansborg slot i København viser billedet også Isabellas ældre bror prins Christian 14, de otteårige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josephine, som slapper af med deres forældre ved siden af de to fuldblodsheste - som har været opstaldet der siden 1700 og stammer fra Tjekkiet.«

Billedet er lagt ud samtidig med, at der også blev frigivet en video på kongehusets instagram-profil. Her kan man se dem spise æbleskiver af porcelæn fra Royal Copenhagen.

Den seks mand store familie hygger i stalden, og hestene får lov til at komme en del tættere på, end mange danskere får mulighed for.

Den ene kladruber, som er racen, der trækker dronning Margrethes kareter, får sin mule helt ned og rode rundt på bordet med æbleskriver, men får dog ikke nappet noget spiseligt.

Hetsene blev dog ikke forbigået. Man ser nemlig, at de bliver forkælet med gulerødder, inden kronprinsparret og børnene forsyner sig selv.

Videoen blev lagt på det sociale medie fredag, og man kan se, at der er likes fra kendisser som Andrea Rudolph og bokser Mikkel Kesslers kone, Lea Hvidt Kessler, kommenterer, at hun elsker kongehuset.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset om julebilledet.