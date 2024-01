Dronning Margrethe deltog ikke i den særlige kur, der foregik på Christiansborg efter Statsrådet. Her deltog det nye kongepar samt prins Joachim og dronning Marys søster Jane Stephens.

Og man kunne måske undre sig over, at dronning Margrethe ikke var med til kuren, når nu prins Joachim eksempelvis deltog.

Men det er der en helt særlig grund til, forklarer historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Der skal ikke være tvivl om, at hun politisk er statsretsligt er ude af billedet. Det er en politisk begivenhed, ikke en familiebegivenhed,« siger han til B.T.

Men når det er en politisk begivenhed, hvorfor deltager prins Joachim så?



»Han er nærmeste familie, men på forhånd uden politisk rolle. Ligesom Marys søster også er med,« siger historikeren.

Søndag den 14. januar abdicerede dronning Margrethe efter 52 år på tronen og overlod dermed tronen til sin søn, kong Frederik 10.

