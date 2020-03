Var det ikke, som om, der manglede noget, da dronning Margrethe tirsdag aften holdt sin tale til nationen?

Talen varede cirka fem minutter. Hun mindede os om at vaske hænder, skældte ud på dem, der ikke kan finde ud at blive indendøre, og så var der lige den der afslutning.

Den lød: »Mine tanker går til hver enkelt her i landet med ønsket om håb, fortrøstning og godt mod.«

Og så ikke mere. Slut. Ikke noget med »Gud bevare Danmark«, som vi kender fra nytårstalen.

Det var der en del på de sociale medier, der undrede sig over.

»Kan vi lige snakke om, hvor skrækkeligt det er, at dronningen glemte sit ikoniske 'Gud bevare Danmark',« skriver en bruger ved navn Niko.

»Det eneste, vi danskere havde brug for, var et 'Gud bevare Danmark', men det fik vi ikke, så hahaha,« skriver en bruger ved navn Emma.

En tredje bruger ved navn Faisal spørger helt konspiratorisk:

Synes du, dronning Margrethe burde have afsluttet sin corona-tale med 'Gud bevare Danmark'?

»Skal man lægge noget i, at Hendes Majestæt ikke sagde 'Gud bevare Danmark?'«

Kongehusekspert og lektor i histore ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo har også undret sig over den manglende afslutningshilsen.

»Jeg tænkte umiddelbart, at det er noget, hun siger i nytårstalen som en traditionel hilsen, mere end det er noget alvorlig ment. Men det undrede også mig. Måske ville det virke forkert i denne sammenhæng,« fortæller han til B.T..

»Det kan være, hun syntes, det virkede malplaceret i den her situation. Nu havde hun talt om, at vi skal sørge for at følge reglerne, huske at vaske hænder og så videre. Altså, at vi skal gøre noget selv. Hvis hun sagde 'Gud bevare Danmark', kunne det virke som om, at man lægger alt i Guds hænder. Men altså, jeg ved jo ikke, om det er sådan. Det kan man jo kun gisne om,« tilføjer han.

Michael Bregnsbo understreger, at Dronningens corona-tale var helt ekstraordinær, og derfor er der ikke nogle særlige traditioner at læne sig op ad i denne sammenhæng.

B.T. har taget kontakt til Kongehuset i håb om at blive klogere på den bratte afslutning. De kunne ikke hjælpe med en forklaring.

Dronning Margrethe holdt sin tale fra Fredensborg slot, hvor hun opholder sig i den aktuelle corona-krise.

Herunder kan du se en række af de undrende tweets: