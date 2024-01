Det har været en intens uge for Danmarks nye konge, men nu er festen slut, nu starter hverdagen.

Søndagens festgudstjeneste i Aarhus Domkirke markerer slutningen på fejringen af tronskiftet, men hvordan bliver hverdagen nu for Kong Frederik, og hvad bliver hans største udfordring?

Det har B.T.s underholdningschef Fie West et bud på.

»Nu er hvedebrødsdagene for Kongen og kongeparret ovre. Det er nu, de for alvor skal trække i arbejdstøjet og vise, hvad de duer til og måske ændre nogle af de ting, der skal ændres.«

Dronning Margrethe ankommer til festgudstjenesten i anledning af tronskiftet i Aarhus Domkirke, søndag den 21. januar 2024. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe ankommer til festgudstjenesten i anledning af tronskiftet i Aarhus Domkirke, søndag den 21. januar 2024. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fie West henviser til en passage i Kongens nye bog 'Kongeord', hvor Kong Frederik fortæller, at han ønsker at optimere det 'organisatoriske aspekt' af monarkiet.

»Jeg tror, at der vil blive meldt nogle ændringer ud den næste tid, spørgsmålet er, hvor hurtigt det kan gå. Kongen nævner selv, at både han og Mary har stor interesse i ledelse, så det er spændende, hvor tæt de selv kommer på driften og ledelsen af Kongehuset.«

Til både tronskiftet og søndagens festgudstjeneste i Aarhus Domkirke har gadebilledet fortalt historien om en enorm opbakning til det nye kongepar fra danskernes side. Den popularitet skal de udnytte, men den kan også blive deres største problem.

»Der har næsten været eufori i befolkningen siden tronskiftet, så det vil være smart at komme ud nu og vise sig som kongepar på en masse besøg. Vi så målinger, der viste, at omkring 80 procent af befolkningen mente, at Frederik og Mary var klar til at overtage Kongehuset,« siger Fie West.

Kongefamilien ankommer i forbindelse med festgudstjenesten i anledning af tronskiftet, i Aarhus Domkirke, søndag den 21. januar 2024. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Kongefamilien ankommer i forbindelse med festgudstjenesten i anledning af tronskiftet, i Aarhus Domkirke, søndag den 21. januar 2024. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

»Så deres største udfordring bliver at leve op til den store forventning og glæde.«

Derudover kan man spekulere i, om kongeparret skal rejse rundt til Rigsfællesskabet og Danmarks nordiske naboer.

»Da Dronningen tiltrådte i sin tid, var hun på det, man kalder et tiltrædelsesbesøg i Norden, hvor hun besøgte Sverige, Norge, Finland og Island. Jeg forestiller mig, at vi kommer til at se det nye kongepar på et lignende besøg, og mon ikke også de skal forbi Grønland og Færøerne.«

I bogen Kongeord taler den nye konge også om vigtigheden af at kunne adskille arbejde og fritid. Fie West vil derfor holde øje med, hvor tæt pakket Kongehusets officielle kalender bliver.

Allerede nu kan man dog se det første punkt mandag, hvor Kongen er vært ved sin første offentlige audiens.

Her kan modtagere af ordener og medaljer anmode om at takke Kongen personligt for udmærkelsen.