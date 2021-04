Hun er den, som ligner dronning Elizabeth mest. Hun fik et chok, da hun fandt ud af, at hendes farmor var dronningen. Og så havde hun også et helt specielt bånd med sin farfar.

Den kun 17-årige lady Louise kaldes dronning Elizabeth og prins Philips yndlingsbarnebarn. Nu forventes hun at arve en særlig gave.

Lady Louise, der er datter af dronningen og prins Philips yngste søn, prins Edward, har sammen med sine forældre fået en mere fremtrædende rolle, efter at både prins Andrew og prins Harry har trukket sig fra deres royale pligter.

Den 17-årige teenager deler en særlig interesse for heste med sine bedsteforældre, og ifølge britiske medier tager hun ofte en ridetur sammen med sin 95-årige farmor.

Lady Louise ses her sammen med sine forældre og bror i 2020, da de deltog i en oprydningsdag på stranden. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Lady Louise ses her sammen med sine forældre og bror i 2020, da de deltog i en oprydningsdag på stranden. Foto: TOBY MELVILLE

Men lady Louise delte også en særlig passion med sin farfar, prins Philip. Da prins Philip måtte lægge polosporten på hylden, begyndte prinsen i stedet at interessere sig for hestevognskørsel.

Det blev han så god til, at han deltog i flere konkurrencer – blandt andet var han med til at vinde holdguld ved verdensmesterskaberne i 1980.

Og den interesse smittede så meget af på hans barnebarn, at prinsen lærte hende at køre hestevogn.

De to sås ofte køre rundt i hestevogn, og da lady Louise selv begyndte at konkurrere i hestevognskørsel, har hendes farfar ved flere lejligheder været til stede for at heppe på hende, har Daily Mirror beskrevet.

Louise har lært at køre hestevogn af sin farfar, og hun deltager ofte i show. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Louise har lært at køre hestevogn af sin farfar, og hun deltager ofte i show. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Derfor forventes det, at lady Louise kommer til at arve prins Philips specielle hestevogn, som han fik bygget for otte år siden, samt de to sorte fellponyer Balmoral Nevis og Notlaw Storm, der plejede at trække den. Det skriver flere medier, blandt andet Daily Mirror og Daily Mail.

At vognen og ponyerne har haft en særlig plads i prins Philips hjerte, sås også ved prinsens begravelse, hvor vognen med ponyerne var en del af optoget. Og der, hvor prins Philip plejede at sidde, lå i stedet ifølge BBC hans hat, pisk og brune kørehandsker.

At det netop er lady Louise, der har et helt specielt bånd med sine kongelige bedsteforældre, er måske ikke så overraskende. Hun og hendes bror, grev James, er efternølerne i børnebørns-flokken, der tæller yderligere seks børnebørn.

Deres barndom har fundet sted i en knap så turbulent periode for kongehuset, hvor der ikke har været kaos med skilsmisser, dødsfald og andet ubehageligt, og hvor dronning Elizabeth og prins Philip også har haft en alder, hvor de måske har haft lidt mere tid.

Lady Louise er også tit blevet fremhævet som det af de kongelige børnebørn, der ligner sin bedstemor mest af udseende. Men bortset fra det, så lever de kongelige en ikke særlig kongelig tilværelse til hverdag.

De to teenagere går ifølge deres mor på 'almindelige' skoler og deltager i pyjamasfester hos deres venner.

Selvom både Louise og James har titlerne 'Hans eller Hendes Kongelige Højhed’, så bruger de dem ikke ifølge deres mor.

»Vi forsøger at give dem en forståelse af, at de meget sandsynligt kommer til at skulle have et arbejde. Derfor har vi besluttet ikke at bruge de kongelige titler,« har hun fortalt til Sunday Times ifølge Daily Mirror.

Selv om lady Louise allerede fra lille har været vant til, at hendes farmor bor på et slot, så havde hun meget svært ved at forstå, at farmor var Englands dronning. Foto: LEON NEAL Vis mere Selv om lady Louise allerede fra lille har været vant til, at hendes farmor bor på et slot, så havde hun meget svært ved at forstå, at farmor var Englands dronning. Foto: LEON NEAL

Den knap så kongelige opdragelse af de to børn sås også, da det gik op for lady Louise, hvem hendes farmor egentlig var. Ifølge grevinde Sophie kom hun en dag og spurgte, hvorfor alle i skolen blev ved med at sige, at hendes farmor er dronningen.

»Jeg spurgte hende: 'Ja, hvordan har du det med det?' Og hun sagde: 'Jeg forstår det ikke',« har grevinde Sophie forklaret til BBC, hvor hun også fortalte, at datteren blev chokeret.

Ifølge grevinden havde hendes datter nok ikke helt forstået, at der var mere end en dronning. For Louise er dronning Elizabeth nemlig ikke Englands dronning, men blot farmor.

Som syvårig var lady Louise brudepige ved Kate og Williams bryllup. Foto: KERIM OKTEN Vis mere Som syvårig var lady Louise brudepige ved Kate og Williams bryllup. Foto: KERIM OKTEN

Selvom lady Louise ikke er så vant til at være i spotlyset, så kan det være, at hun må vænne sig mere til det fremover.

For efter, at først prins Andrew har måttet trække sig fra sine royale pligter grundet balladen om Jeffrey Epstein, hvorefter prins Harry forlod det britiske kongehus, har prins Edward og hans kone fået en mere fremtrædende rolle.

Sunday Times har nærmest peget på, at den vellidte grevinde Sophie kan være det hemmelige kort, der kan få roen og balancen tilbage i kongehuset.