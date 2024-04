Dagbladet har afsløret, hvordan det sidste år lykkedes en ung nordmand at snige sig ind til kronprins Christians 18-års fødselsdag.

En opsigtsvækkende sag, men ikke enestående.

For det er før lykkedes folk at snige sig ind i de danske royales residenser – dog uden de kongelige har været hjemme.

Sidst det skete var i 2020, hvor en 46-årig mand brød ind på Marselisborg Slot i Aarhus.

Om natten, klokken 01.15, lød der en alarm på slottet, og politiet rykkede ud.

»Der blev sendt flere patruljer til stedet, hvor det kunne konstateres, at nogen havde skaffet sig adgang til slottet og formentlig kortvarigt havde været indenfor,« skrev politiet i døgnrapporten.

»En hundepatrulje gik spor i området, og flere patruljer blev sendt til stedet for at søge efter indbrudstyven, men foreløbigt uden held. Der er i løbet af natten lavet undersøgelser på og omkring slottet, og Østjyllands Politi efterforsker nu sagen.«

Efterforskningen gav pote, og dagen efter blev manden anholdt. Dronning Margrethe, som havde fejret jul på slottet, var rejst hjem nogle dage forinden.

Marselisborg har to gange været udsat for indbrud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Marselisborg har to gange været udsat for indbrud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I 2012 var den også gal på Marselisborg slot, da en 22-årig mand brød ind via et kældervindue. Han nåede dog ikke væk, før politiet var fremme.

»Klokken 23.05 knuste han en rude og skaffede sig adgang af den vej. Flere politipatruljer blev sendt til stedet, hvor de kunne anholde ham,« fortalte vagtchefen hos Østjyllands Politi.

Problemer i Storbritannien

Det danske kongehus er ikke det eneste, der har oplevet uventede gæster.

I 1982 brød Michael Fagan ind på Buckingham Palace. Og ikke blot én, men to gange.

Under sit første besøg, sad han, ifølge sig selv, på flere troner, ligesom han også fik et glas vin. Det skriver Vanity Fair.

Af ren kedsomhed sad han og ventede på, at nogle skulle opdage ham, men da det ikke skete, smuttede han igen.

Anden gang han brød ind – en måned senere – lykkedes det ham at komme helt ind i dronningens soveværelse, hvor majestæten lå og sov.

Her trykkede dronning Elizabeth flere gange på den klokke, der tilkaldte personale, men til at begynde med var der ingen, som hørte alarmen. Herefter kontaktede hun to gange slottets telefonist for at få tilkaldt politiet.

Det var dog ikke dem, men derimod en stuepige, som fik 'lokket' Fagan ind i et spisekammer, hvor han blev holdt, indtil politiet dukkede op.

Michael Fagan blev sågar tilbudt et glas whisky, fordi de ansatte mente han virkede anspændt.

Et tilbud han tog imod.

Hvor mange penge er et kongehus værd? Hvor mange penge bruger kongehusets medlemmer på tøj, rejser og andet? Og er der andre udgifter, som bliver dækket af staten? Det ser vi nærmere på i denne uges udgave af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor vi også vil se på, hvem der laver hvad i Kongehuset.