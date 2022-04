Prins Harry har tidligere udtalt, at han ikke føler sig tryg, når han og familien besøger England, efter de har mistet deres officielle beskyttelse grundet deres udtræden fra kongehuset.

Og nu viser en ny rapport fra Metropolitan Police, at der måske er god grund til utrygheden.

Det har i hvert fald ikke skortet på kriminalret i og omkring de royales hjem i en periode fra 2019 til 2021. Det skriver Sky News.

Hele 470 forbrydelser er i perioden registreret omkring og på Buckingham Palace, Kensington Palace, St. James Palace og Clarence House.

Langt de fleste forbrydelser er tyverier, men der også registreret brandstiftelse, hærværk, røveri, våbenbesiddelse og vold mod tjenestemænd.

Det har dog kun i ét procent af tilfældene ført til, at en person er blevet sigtet eller har fået bøde.

Alligevel er Dai Davies, tidligere chef for den royale beskyttelse hos Scotland Yard, langt fra imponeret over tallene.

Han kalder det både lamslående og skræmmende.

»Hvis du kan stjæle eller skabe konflikter hos eller i nærheden af de royale, hvad siger det så om den nuværende sikkerhed?« spørger han til Sky News.

Prins Harry har været så træt af, at der ikke længere er nogen politibeskyttelse, når han sætter sine fødder i Storbritannien, at han angiveligt har overvejet at sagsøge Home Office, det britiske indenrigsministerium

En del af vreden skyldes også, at han selv har tilbudt at betale for beskyttelsen, men det er også blevet afvist.