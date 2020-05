Det blev en brat slutning, som den 55-årige tyske prins Otto af Hessens liv fik.

Han omkom i en ulykke søndag, da han forulykkede på sin Ducatti-motorcykel..

Det vides ikke præcis, hvad der var årsag til ulykken, men man mener, at motorcyklen kom ud af kontrol under en overhaling, skriver tyske Bild og engelske The Sun.

En talsmand fra politiet har udtalt til det lokale medie TZ, at man mener, prinsen måske har kørt for stærkt.

Tödlicher Crash mit Ducati: Deutscher Prinz (†55) wollte zur Freundin ins Tessin https://t.co/Jfhw1K16WD — BLICK (@Blickch) May 18, 2020

Han kørte ind i autoværnet og døde på ulykkesstedet.

Ulykken fandt sted nær den berømte Boden-søen i det sydlige Tyskland.

Den 55-årige prins var efterkommer af kong Frederik Vilhelm III af Preussen, og søn af William af Hessen-Philippsthal-Barchfeld.

Som hobby samlede han på sportsvogne og motorcykler, og den Ducatti, han forulykkede på, koster knap 150.000 kr, skriver The Sun.

Prinsens fartglæde er også tidligere kommet til udtryk, da han i 2010 fik frataget sit kørekort i ni måneder efter at have kørt for stærkt.

Han efterlader sig sin kone, Carla Blickhaauser, og fire børn; prins Max på 21 år, prinsesse Elena på 20 år, prins Moritz på 13 år og prins Leopold på 11 år.

Foruden at være ægtemand, familiefar og fartglad, så ejede prins Otto også flere Mc Donald's-restauranter.

»Det hul, han efterlader sig, er enormt, men vi vil gøre, hvad vi kan for at holde restauranterne kørende i hans navn,« lyder det fra medarbejdere i et Facebook-opslag.