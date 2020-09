I en retssag skal den tyske prins Georg Friedrich af Preussen nu bevise, at hans oldefar, som yndede at bære et hagekors på overarmen, ikke sympatiserede med Hitler under 2. verdenskrig.

Ellers kan den detroniserede arving og efterkommer af den sidste tysker kejser ikke få fingrene i tusindvis af historiske royale artefakter, som blev beslaglagt efter monarkiets fald i 1918.

»Jeg ser det som min pligt. Jeg tror, min familie ville være enige om at gøre disse krav, uanset om en dommer vil dømme til vores fordel eller ej,« siger Georg Friedrich, der trods Tysklands status som republik fortsat kaldes prins, til CNN.

Det er første gang, han udtaler sig i den historiske sag, som indtil sidste år kun var kendt af ganske få.

Først sidste år kom det nemlig frem i offentligheden, at Tysklands kansler Angela Merkel i flere år og i al hemmelighed havde forhandlet med prinsen om de mere end 10.000 objekter – alt fra teskeer til historiske kunstværker og angiveligt et bæger af guld til en værdi af 20 millioner kroner – som siden beslaglæggelsen har været udstillet på en række tyske museer.

Herudover gør han krav på en række slotte samt en kompensation på 8,9 millioner kroner for flere stykker land, som familien mistede.

Prins Georg Friedrich gør blandt andet krav på Cecilienhof slot i Potsdam syd for Berlin. I øjeblikket fungerer det som museum. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Prins Georg Friedrich gør blandt andet krav på Cecilienhof slot i Potsdam syd for Berlin. I øjeblikket fungerer det som museum. Foto: CLEMENS BILAN

Det sker, efter at den tyske regering i 1994 besluttede, at man nu kunne kræve værdier tilbage, som man havde fået frataget under Sovjetunionens belejring af Østtyskland.

Og det vil Huset Hohenzollern, med prins Georg Friedrich af Preussen i spidsen, selvfølgelig gerne.

Problemet er bare, at reglen ikke gælder, hvis man har udvist betydelig støtte til nazistpartiet.

Derfor afhænger det hele af, om prinsens bedstefar, den daværende kronprins Wilhelm, som blandt andet er blevet afbilledet sammen med Adolf Hitler med et swastika på overarmen, sympatiserede med diktatoren.

Ifølge prins Georg Friedrich, skriver CNN, var der dog tale om, at hans oldefar ønskede at få monarkiet og tronen tilbage, og at han derfor forsøgte at stryge Adolf Hitler med hårene. I hvert fald i begyndelsen.

»Han var i en meget svær situation, fordi... Hvis han havde vist mere modstand – hvilket han nu bliver beskyldt for ikke at have gjort – så har jeg ingen idé om, hvorvidt jeg ville sidde her i dag,« siger prins Georg Friedrich og tilføjer, at en fjern onkel blev sendt i koncentrationslejr for at have gjort netop dét.

Om den daværende prins virkelig sympatiserede med Adolf Hitler bliver nu op til retten at afgøre. Her vil man blandt andet bede en række historikere udlægge sagen.

CNN har selv talt med en historiker ved Cambridge Universitet, Chris Clark, som fortæller, at kronprins Wilhelm umiddelbart havde så stor mangel på politisk talent, netværk og reel magt, at han ikke engang kunne have hjulpet Adolf Hitler, hvis han ville.

»Han var ikke videre respekteret. Han var en playboy... Han kunne godt lide Hitlers ydre, og han sympatiserede med nazistpartiet, men han blev aldrig selv en indflydelsesrig nazist,« siger han.

Spørger man andre eksperter, kan man dog ikke nødvendigvis frikende den daværende kronprins, som offentligt har givet jøder og kommunister skylden for Tysklands blakkede ry samt hyldede Hitler for hans gode lederskab, skriver mediet.

Siden sagen blev offentligt kendt sidste år, har den vakt en del opsigt i pressen.

På den baggrund har prins Georg Friedrichs advokater siden sendt mere end 30 advarsler og stævninger til historikere og journalister. Prinsen afviser dog selv de følgende anklager om, at han skulle forsøge at true journalister til tavshed.

Han fortæller, at han kun har henvendt sig til røster, der har talt usandt.

Sagen skulle have været for retten i august, men er foreløbig blevet udsat et år.