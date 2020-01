Den britiske tv-vært Piers Morgan er notorisk kendt for ikke at lægge en finger i mellem. Og slet ikke, når det gælder det britiske kongehus.

Denne gang er det prins Andrew, der står for skud i et længere skriv, som Piers Morgan har begået for Daily Mail.

'Jeg kan kun konkludere, at prins Andrew nægter at tale med FBI om hans pædo-ven Epstein, fordi han er en klynkende kujon med noget at skjule,' lyder det i overskriften, der fortsætter:

'Dronningen bør stoppe med at gemme ham i sine skørter.'

Piers Morgan her fotograferet i efteråret 2019. Foto: MARIO ANZUONI

I selve brødteksten ruller Piers Morgan efterfølgende dele af sagen omkring prins Andres og hans forhold til den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein ud.

Jeffrey Epstein hængte sig selv i fængslet i august, da han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

En sag, som FBI mener, prins Andrew har viden om, da han selv i efteråret blev beskyldt for at have haft samleje med en mindreårig kvinde, som Jeffrey Epstein havde introduceret ham for.

Den britiske prins Andrew nægtede efterfølgende alt - og afviste overhovedet at kende kvinden.

Prins Andrew bad i november sidste år om at blive fritaget fra sine officielle forpligtelser som følge af Epstein-sagen. Foto: LINDSEY PARNABY

Han udtalte i samme forbindelse, at han gerne ville tilbyde sin hjælp, hvis den kunne bidrage til politiets efterforskning af sagen.

Men for et par dage siden langede anklager Geoffrey Berman fra New York ud efter prinsen:

»New Yorks sydlige distrikt og FBI (det amerikanske forbundspoliti, red.) har kontaktet prins Andrews advokater for at tale med ham. Men indtil videre har prins Andrew tilbudt nul samarbejde,« sagde han.

Den manglende samarbejdsvilje har altså vakt Piers Morgans vrede. Og undren:

Jeffrey Epstein var en amerikansk finansmand - og dømt seksualforbryder. Han døde i august 2019. Foto: HANDOUT

'Den åbenlyst ukomfortable konklusion må være, at prins Andrew skjuler noget. Men hvad? Det er det store spørgsmål,' skriver han.

Han mener, det er på tide, at prins Andrew 'gør det rigtige':

'Det er fuldstændig absurd, at et medlem af den kongelige familie undgår det amerikanske retssystem og gemmer sig bag en tro om, at han er beskyttet mod at blive retsforfulgt på grund af en form for 'statsimmunitet'.

'Hvis han ikke selv vil gøre det rigtige, må dronningen beordre ham på det,' slutter han.