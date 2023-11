Det norske svar på Danmarks Radio har været ude og undskylde.

Tv-stationen NRK har nemlig måtte beklage, at de i deres version af TV-Avisen, kaldet Dagsrevyen, torsdag sagde, at kronprinsesse Mette-Marit havde en »udadreagerende ungdomstid med narkotikabrug«.

Undskyldningen falder til det norske medie VG.

»Vi brugte en formulering, som vi ikke havde grundlag for. Derfor korrigerede vi den i den efterfølgende sending,« siger NRKs nyhedsredaktør Knut Magnus Berge.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra af Norge under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den fejlagtige beskrivelse af kronprinsesse Mette-Marit faldt under et indslag om hendes mand, kronprins Haakons nye, anmelderroste bog i Dagsrevyen klokken 19 torsdag.

Men allerede til nyhedsudsendelsen klokken 21 var beskyldningen om kronprinsessens narkotika-fortid blevet tilføjet en undskyldning.

»Det er en forkert formulering. Kronprinsessen har selv sagt, at hun levede ret udsvævende i sin ungdom, og hun har taget afstand fra stoffer,« sagde NRK-værten Petter Oulie-Hauge i den sene nyhedsudsendelse.

På streaming er den fejlagtige bemærkning om den norske kronprinsesse ligeledes blevet klippet ud.

Nyhedsværten Petter Oulie-Hauge måtte i den sene nyhedsudsendelse beklage den fejlagtige beskyldning om, at kronprinsesse Mette-Marit havde taget stoffer i sin ungdom. Foto: NRK.

Ifølge NRK-nyhedsredaktøren Knut Magnus Berge er det sket efter Dagsrevyen selv blev opmærksomme på fejlen.

Han understreger ligeledes, at nyhedskanalen slet ikke har været i kontakt med kongehuset om bemærkningen.

Kronprinsesse Mette-Marit har dog noget nær indrømmet, at hun har forsøgt sig med stoffer i sin ungdomstid i housemiljøet i Oslo, men siden er blevet klogere.

»Jeg befandt mig i et miljø, hvor den slags blev prøvet, og vi gik ud over grænserne. Det har været en dyrekøbt erfaring for mig, som har taget mig lang tid at bearbejde,« læste en grådkvalt Mette-Marit op på et pressemøde om sin fortid for mere end tyve år tilbage.

Før de blev kronprinspar. Mette-Marit og kronprins Haakon på det pressemøde, hvor Mette-Marit afslørede, at hun kom i miljøer med narkotika. Foto: Nordfoto.

Her sagde hun ligeledes, at hun ikke ønskede flere spørgsmål til dengang, hun levede »ganske udsvævende«.

»Og for at der ikke skal herske nogen tvivl om, hvor jeg står i dag, så vil jeg også sige, at jeg benytter anledningen her til at tage afstand fra narkotika,« sluttede hun.

