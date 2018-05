Fodboldikonet David Beckham var en af de mange celebre gæster, der var indbudt til prins Harry og Meghan Markles bryllyp lørdag, men flere tv-seere er ikke helt tilfredse med, hvordan Beckham gebærdede sig i det fornemme St. George's kapel, hvor vielsen foregik.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder det britiske medie Metro.

David and Victoria Beckham ankommer til St George's kapel. Foto: Chris Radburn David and Victoria Beckham ankommer til St George's kapel. Foto: Chris Radburn

Tv-billeder fra kapellet viser David Beckham, der tilsyneladende tygger tyggegummi, mens han venter på, at vielsen går i gang.

Flere Twitter-brugere har fanget det lille optrin, og der er delte meninger om, hvorvidt David Beckhams tyggegummityggeri er galt eller genialt.

Foto: POOL Foto: POOL

'Højdepunktet indtil videre... David Beckham tygger tyggegummi i kapellet, som var det udskiftningsbænken under en fodboldkamp,' skriver journalist og Twitter-brugeren Graham Mann eksempelvis og deler en video af episoden.

Highlight so far... David Beckham chewing gum in the Chapel like it’s a football dugout. #royalwedding #DavidBeckham pic.twitter.com/pUlzrWJH6A — Graham Mann (@GrahamRMann) May 19, 2018

Det er dog ikke alle, der synes, det er morsomt, at David Beckham bryder med etiketten og tygger tyggegummi i kapellet.

David Beckham er tidligere kaptajn for det engelske landshold. Foto: CHRIS RADBURN David Beckham er tidligere kaptajn for det engelske landshold. Foto: CHRIS RADBURN

'At David Beckham tygger tyggegummi til det royale bryllup er et endeligt bevis på, at du ikke kan købe klasse', skriver Twitter-brugeren Daniel Thomas Gray.

David Beckham chewing gum at the #RoyalWedding is definitive proof that you can't buy class. — Daniel Thomas Gray (@thatgayteacher) May 19, 2018

'David Beckham tygger du tyggegummi til det royale bryllup? Det er et nej NEJ', skriver brugeren Arlene B.

Foto: Ben Birchhall Foto: Ben Birchhall

Brugeren Michael er heller ikke just begejstret.

'David Beckham dækket i tatoveringer og tyggegummi. Det gør mig flov over at være britisk,' skriver en tydeligt oprevet bruger.

David Beckham covered in tattoos and chewing gum. Makes me ashamed to be British. What a screff #ROYALWEDDING — Michael (@riprap1) May 19, 2018

'Tygger David Beckham tyggegummi i kirken? Da jeg var ung, blev det betragtet som en strafbar handling,' skriver Ann-Marie Corvin ligeledes.

Is David Beckham chewing gum in church? When I was young that was considered a punishable offence. #RoyalWedding — Ann-Marie Corvin (@loislaneuk) May 19, 2018

David Beckham fulgtes til det royale bryllup med sin kone, tidligere Spice Girl Victoria Beckham, som flere har bemærket så en anelse sur ud. Spørger man Twitter-bruger Caroline Hirons, er det dog ikke så mærkeligt hendes mands opførsel taget i betragtning.

'David Beckham tygger TYGGEGUMMI. Intet under, at Victoria koger. Bonde,' skriver hun.

David Beckham is CHEWING GUM. No wonder Victoria is seething. Peasant. — Caroline Hirons (@CarolineHirons) May 19, 2018

