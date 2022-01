DR har lavet et glimrende program, hvor danskerne har stillet spørgsmål til Dronningen i anledning af regeringsjubilæet. Men hvorfor skal værten Kåre Quist tale babysprog til voksne?

Programmet 'Danskerne interviewer Dronningen' er egentlig godt udtænkt. Konceptet er simpelt: 2.000 danskere har indsendt deres spørgsmål til dronning Margrethe i anledning af regeringsjubiæet, og efterfølgende har DR udvalgt en række danskere, der på tv får lov til at møde Dronningen og stille netop deres spørgsmål.

Men kæden hopper helt af, da Kåre Quist skal møde den royale superfan Pia Bast, som har fulgt Dronningen, siden hun var barn. Quist slår over i et tåkrummende børnehave-toneleje:

»Lige herinde der sidder Pia! Hun tror, hun skal spise brunch med en masse veninder! Nu skal jeg ind og fortælle hende, at hun skal en tur med op på slottet for at møde Dronningen. Det bliver vildt!,« siger Kåre Quist, der også meddeler, at han 'snart begynder at tude', fordi Pia Bast nu endelig skal møde Dronningen.

50-årige Kåre Quist er vært i DRs program 'Danskerne interviewer Dronningen'.

Det kan godt være, at Kåre Quist er en dygtig TV Avisen-vært, men han er ikke nogen særlig god skuespiller. Jeg tror personligt ikke på, at Quist er ved at tude. Jeg tror mere på, at Quist vil score nogle billige point, så han for 117. gang kan score prisen som årets tv-vært.

Hver gang en af danskerne i programmet skal møde Dronningen, står Quist på sidelinjen og stiller de mest forudsigelige spørgsmål: 'Er der en lillesmule sommerfugle i maven?' 'Er du nervøs?' 'Har du overhovedet sovet?'

Det er altså samme tv-vært, der dagen efter skal kunne interviewe statsministeren og andre magthavere. Men så snart det kommer til Kongehuset, bliver tonelejet infantilt og spørgsmålene ligegyldige. Det kan være svært at forstå, hvorfor det går så galt. Et forsigtigt bud er, at Quist ikke føler, at det royale stof skal tages alvorligt, og at genren således fungerer som et journalistisk frikvarter.

Kåre Quist er normalt TV Avisen-vært. Her er han med kandidaterne Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ved valget i 2019.

Heldigvis vil danskerne i programmet det anderledes. De stiller rent faktisk Dronningen spørgsmål, der er interessante. Vi møder f.eks. taxachaufføren Torben Dahl fra Hobro, der godt kan have svært ved at forstå, hvordan man kan blive født til en privilegeret tilværelse som kongelig.

»Jeg er jo statsoverhoved. Der er forpligtelser, men der er også ting, der gør tilværelsen nem for mig. Jeg er ganske klar over, at jeg nok er så privilegeret. Mine forældre var meget opmærksomme på, at de opdrog mig til at være klar over dette. Min mand og jeg opdrog vores drenge på samme måde. Man skal vide, at man er et heldigt asen,« lyder det klogt fra Dronningen.

Der er også plads til at tale om sorg, da hun møder pensionisten Erik Bonde, der har mistet både sin kone og to brødre inden for meget kort tid.

»Der mangler halvdelen af en. Det er bare væk. Det kommer ikke igen,« siger Bonde.

Dronningen og Kåre Quist med de danskere, der har stillet Dronningen spørgsmål.

Det kommer der en rørende samtale ud af, hvor Dronningen også udtrykker sin sympati for hans situation og fortæller, hvordan det var, da prins Henrik gik bort i 2018. Det er ingen nem opgave at tale privat med Dronningen, men Erik Bonde formår at gøre det.

Danskernes spørgsmål giver os også indsigt i, at Dronningen formentlig ville være blevet arkæolog, hvis hun ikke var blevet regent. At hun ikke dyrker motion, og at hun ikke er meget for at 'ligge i solen og stege'. Og at hun går overoverdentlig meget op i at være velforbredt, når hun er på arbejde for Danmark.

Både danskerne og Dronningen kan være stolte af programmet. Men Kåre Quist bør nok genoverveje, om han vil være vært på TV Avisen. Eller på DR Ramasjang.