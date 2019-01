»Når han var hjemme, kunne det godt blive lidt for intenst, og andre gange savnede man ham, når det blev lidt for stille,« siger tv-kok og tidligere køkkenchef for Kongehuset Jesper Vollmer til B.T.

Onsdag aften var han nemlig i det nostalgiske hjørne og lagde et billede af prins Henrik og ham selv op på Instagram, hvor han skrev, han savnede prinsen.

Og han er lidt på forkant. For om tre uger kan man nok forvente, at de sociale medier bliver overfyldt med mindehilsner, da det den 13. februar er et år siden, prins Henrik døde.

Det var egentlig lidt tilfædligt, Jesper Vollmer valgte at lægge billedet på Instagram, fortæller han. Han sad i bilen og ventede på sin søn, da han scrollede igennem gamle fotos og faldt over det af ham og prins Henrik.

Vis dette opslag på Instagram Om et par uger går Instagram nok amok i hyldestbilleder af denne fine mand. Savner ham sgu nok bare generelt og ikke kun på mærkedage. Faldt lige over dette meget sigende billede fra programmet Hofretter på @dr1tv Jeg håber de genudsender dem. Dem der har set programmet, vil helt sikkert trække på smilebåndet, når jeg siger KANEL??? #respekt Et opslag delt af Jesper Vollmer (@raa.vollmer) den 23. Jan, 2019 kl. 7.06 PST

Jesper Vollmer synes ikke kun, man behøver mindes på mærkedage, for som han siger, så savner han nok bare prinsen generelt og ikke kun på mærkedage.

Prinsen, som han altså kendte på tæt hold gennem sine ti år som kok for ham og resten af den kongelige familie.

»Udefra så familien Danmark kun de store ting, som statsbesøg og andre store begivenheder. De så ikke hverdagen, som jeg gjorde, og ni ud af ti dage var det bare hverdagshygge, hvor det var ud at plukke svampe med ham, kigge i kogebøger eller andre hverdagsting. Det var det bag om, der betød noget. Det var dagligdagen, der var så fantastisk,« siger Jesper Vollmer, der fortæller om sin tid som chef i de kongelige køkkener.

Han stoppede med at arbejde for Kongehuset i 2016, hvor han i stedet åbnede nyt firma med konen Annette Heick. Men han mindes en fed tid, hvor man altid skulle være vaks, når prinsen var omkring.

Jesper Vollmer, Chef to the Queen of Denmark

»Når han var hjemme, kunne han godt lave lidt rav i den. Man skulle ikke hvile på laurbærene. Man kunne altid blive sat til at lave noget, selvom man troede, man lige skulle sidde og lave vagtplan,« griner Jesper Vollmer og fortsætter:

»Men når han så tog ud at rejse, så gik der en uges tid, og så tænkte man, ‘nu måtte han gerne komme hjem', fordi der blev lidt for stille.«

Det er netop hans måde, at være impulsiv og en levemand på, han savner.

»Man vidste aldrig, hvor man havde ham. Det var den der mystik i hverdagen. Man var helt anderledes på tæerne, når han var hjemme,« siger han.

Billedet, han har lagt op af prins Henrik, er fra DR1-programmet 'Hofretter', hvor de to lavede mad sammen. Og Jesper Vollmer skriver til billedet, at dem, der har set programmet, helt sikkert vil trække på smilebåndet, når han siger 'kanel'.

»Jeg laver en æblefromage med et fint, transparent gelélåg på toppen, som er helt gennemsigtigt. Og han vil gerne blande sig lidt, og med tv på vil han gerne vise, han bestemmer. Og han synes, der skulle lidt kanel på, og så har jeg sådan et blik, hvor jeg kigger op på ham og siger ’kanel’!? Jeg tænker bare, ‘du må ikke ødelægge mit fine glaslåg’,« siger tv-kokken.

Men selvfølgelig kom der kanel på.

»Det var det, der var så fantastisk ved det job; når vi havde to forskellige ønsker, og de mødtes, så kom der noget ud af det, som ingen havde forudset,« siger Jesper Vollmer.