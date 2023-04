Flere tusinde har klaget, efter de havde fået at vide, at de havde vundet billetter til kong Charles' kroningskoncert.

For selvom de i mailen fik fortalt, at de havde to dage til at gøre krav på deres billetter, så var der ingen billetter tilbage til koncerten med blandt andre Katy Perry og Take That til dem.

Det skriver BBC og Royal Central.

Koncerten i forbindelse med britiske kong Charles' kroning finder sted ved Windsor Slot søndag 7. maj.

For at deltage i koncerten skulle man ansøge igennem et digitalt lodtrækningssystem, som tilfældigt ville fordele de 10.000 billetter blandt de mange ansøgere.

Briterne har længe gjort klar til den historiske kroning af kong Charles, der strækker sig over hele første weekend i maj. Foto: Andy Rain Vis mere Briterne har længe gjort klar til den historiske kroning af kong Charles, der strækker sig over hele første weekend i maj. Foto: Andy Rain

Tirsdag fik en lang række af personer så besked om, at de havde vundet de sidste af billetterne.

Men desværre nåede tusindvis af håbefulde fans altså ikke at få indkasseret de vundne billetter i tide, før der var udsolgt – på trods af formuleringen i deres mail om, at de havde masser af tid.

Overfor BBC – der organiserer koncerten – forklarer Ticket Master, der står for billetterne til koncerten, at det kun var vinderne fra to indledende lodtrækninger, der var garanteret deres billetter.

»Alle, der havde held i de to første hovedlodtrækninger for kroningskoncerten blev tilbudt et garanteret sæt billetter, såfremt de gjorde krav på dem indenfor tre uger,« lyder svaret fra TicketMaster.

»Alle de uafhentede billetter blev frigivet efter først-til-mølle-princippet til dem, der tidligere havde ansøgt om at deltage i lodtrækningen og ikke fik succes. Disse billetter røg uundgåeligt meget hurtigt.«