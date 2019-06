»Jeg vidste ikke, at hun var 'nasty' (ækel, red.).«

Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, da han bliver spurgt om, hvordan han har det med de kritiske kommentarer, som hertuginde Meghan tidligere er kommet med om ham.

Det skriver den britiske avis The Sun.

Det er ingen hemmelighed, at hertuginde Meghan ikke har meget tilovers for den amerikanske præsident.

Donald Trump. Foto: JIM LO SCALZO

I dag - hvor hun er blevet en del af den britiske kongefamilie, efter hun sidste år blev gift med prins Harry - må hun ikke udtale sig om politik.

Men dengang hun var skuespillerinde i USA, lagde hun ikke skjul på, at hun var imod præsident Trump og alt, hvad han står for.

I talkshowet 'The Nightly Show with Larry Wilmore' i 2016 kaldte hun blandt andet Trump for 'splittende' såvel som 'kvindefjendsk' og endda 'meget åben omkring det'.

Det kan derfor hurtigt blive et akavet møde mellem de to, når Donald Trump i næste uge lander i Storbritannien for at tage på et tre dage langt statsbesøg.

Under besøget skal han blandt andet møde den britiske kongefamilie - men dog ikke Meghan, som på forhånd har meldt afbud til den private frokost.

Flere medier har spekuleret i, at afbuddet kan skyldes det anstrengte forhold mellem de to, men officielt lyder forklaringen dog, at hun bliver hjemme for at passe sin godt en måned gamle søn.

I det eksklusive interview med The Sun forud for statsbesøget giver Trump dog udtryk for, at han aldrig har hørt om de kritiske udtalelser, hertuginde Meghan er kommet med om ham.

»Det vidste jeg ikke. Hvad kan jeg sige? Jeg vidste ikke, at hun var 'nasty',« fortæller han.

ARKIVFOTO af hertuginde Meghan og prins Harry med deres søn, Archie. Foto: Dominic Lipinski

Ligeledes forklarer han i interviewet, at han ikke vidste, at hun ikke vil være til stede, når han skal møde den kongelige familie, men at han håber, at 'hun er okay'.

I interviewet anlagde han til sidst også en mere forsonende stil og forklarede, at han mener, hun vil være 'en meget god' amerikansk prinsesse.

»Det er fint, og jeg er sikker på, at hun vil gøre det fremragende. Hun vil være meget god. Jeg håber, at hun lykkes,« siger han til The Sun.

Donald Trumps statsbesøg i Storbritannien finder sted fra mandag den 3. juni.