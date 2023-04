Donald Trump vil offentliggøre personlige breve fra Kong Charles uden tilladelse fra det britiske kongehus.

Brevene optræder i en bog, som den tidligere præsident udgiver tirsdag.

Ifølge The Independent er brevene fra 1995, da den nuværende Kong Charles var prins af Wales.

Mediet skriver, at brevudvekslingen starter med at Kong Charles takker Donald Trump for at give ham et 'honorært medlemskab' af ekspræsidentens resort i Mar-a-Lago i Florida.

Derudover foreslog den daværende Prins Charles i brevene, at Donald Trump kunne besøge det britiske Institute of Architecture i London, på grund af Donald Trumps interesse for bygninger.

»Indholdet af brevene er svært at se som kontroversielt. Det kan umiddelbart være svært at se, hvorfor det bliver gjort til en stor sag i de britiske medier,« siger Jakob Heinel Jensen, der er B.T.s royale korrespondent.

Derfor er det formentlig selve det, at brevene bliver offentliggjort, uden at Trump spørger kongehuset først, der er årsag til, at det er blevet en sag i de britiske medier. Det fortæller Jakob Heinel Jensen:

»Al kommunikation, der involverer kongehuset, er på et helt andet niveau i forhold til lukkethed. Det er som udgangspunkt strengt fortroligt. Det er ikke smart at fortælle, hvad man har talt med de kongelige om uden at spørge om lov.«

Brevudvekslingen mellem Trump og Kong Charles foregik i 1990erne. Og man skal huske, at det var lang tid før, Donald Trump gik ind i politik. Der er nemlig meget stor forskel på hans image dengang og i dag, fortæller Jakob Heinel Jensen.

»I dag er han en politisk farlig figur, der er anklaget for at være kriminel og generelt deler vandene. Dengang var han en, man grinte ad. Han var en lidt spøjs berømthed, men han var ikke kontroversiel. Bill og Hillary Clinton var med til hans bryllup, da han blev gift med Mellania.,« fortæller Jakob Heinel Jensen.

Men selvom Trump især i Europa er en meget kontroversiel person, kommer det, at kongen har haft udvekslinger med ham, nok ikke til at betyde noget for Charles' image, fortæller Jakob Heinel Jensen.

»Charles er en kendt klimaforkæmper og går meget ind for grøn omstilling og økologisk landbrug. De er et meget umage par. Så der er meget lille fare for, at befolkningen begynder at tro, at Kong Charles er på linje med Trump politisk,« siger han.

Brevene kommer til at fremgå af en bog, som Donald Trump udgiver tirsdag. Bogen består næsten udelukkende af breve, som den tidligere præsident har modtaget fra tidligere statsledere og berømtheder.