Næsten en time. Så længe lod præsident Trump og den amerikanske førstedame Melania Trump angiveligt deres værter vente.

Det er uhøfligt at komme for sent. Men når værtsparret er den engelske royale familie, er det ikke bare uhøfligt, så er det brud på den royale protokol. Og det kan nok få en enkelt eller to til at stramme den i forvejen stive, engelske overlæbe.



Under Trumps besøg i London i anledning af Nato-topmødet, havde Kronprinsparret i torsdags inviteret præsidentparret på eftermiddagste i deres private gemakker i Clarence House.

Men Prins Charles og Camilla, hertuginde af Cornwall, måtte vente 54 minutter på deres amerikanske gæster, før de kunne sætte sig til tebordet.

I løbet af de 15 minutter, som besøget varede, da Donald Trump og Melania Trump tirsdag besøgte Prins Charles og Camilla, hertuginde af Cornwall, nåede de at få taget de obligatoriske officielle billeder. Foto: POOL Vis mere I løbet af de 15 minutter, som besøget varede, da Donald Trump og Melania Trump tirsdag besøgte Prins Charles og Camilla, hertuginde af Cornwall, nåede de at få taget de obligatoriske officielle billeder. Foto: POOL



Ifølge den officielle plan skulle Trump og Melania være dukket op kl. 17.10, men ifølge CNN var klokken 18.06, før parret rullede op foran slottet.



Allerede 15 minutter senere hastede de videre for at nå til Dronningens middag på Buckingham Palace. Det har næppe levnet mulighed for at sippe meget te. Faktisk kan der knap nok have været tid til at få taget det obligatoriske foto. Det skriver Vanity Fair.



Det er ikke første gang, at Trump er blevet beskyldt for at ignorere den royale protokol og lade en kongelig vente.



Da han under et besøg i Storbritannien i 2018 skulle aflægge visit hos Dronningen på Winsor Castle, gik der billeder verden rundt af Dronningen, der stod alene, da kl. slog 17, og hun officielt skulle have haft præsidenten på besøg.

Også i 2018 modtog Dronningen præsident Trump på besøg. Og også den gang blev han beskyldt for at lade de kongelige vente. Foto: BEN STANSALL Vis mere Også i 2018 modtog Dronningen præsident Trump på besøg. Og også den gang blev han beskyldt for at lade de kongelige vente. Foto: BEN STANSALL



Det fik medierne til at skrive, at Trump var kommet for sent, hvilket han benægtede.

Ved et møde i Pennsylvania, kaldte han senere historien, om at han skulle have ladet Dronningen stå og blomstre, for 'modbydelig'. Faktisk - sagde præsidenten, at han var kommet for tidligt den pågældende dag.

»Jeg kom omkring 15 minutter for tidligt og ventede med min hustru, og det var fint - Hey, det er jo Dronningen, ikke?,« sagde han efterfølgende - ifølge BBC.

Udtalelsen fik i 2018 BBC til at gennemgå deres videooptagelser af præsidentens besøg for at realitets-tjekke historien.

Klippene afslørede, at Dronningen - alene - stod klar under slottets baldakin, da klokken nærmede sig 17.00. Og at Præsident Trump steg ud af sin bil kl 17.01 og kort efter hilste på dronningen. Altså kom han han ikke meget for sent. Men han kom heller ikke for tidligt.