»Jeg vil ønske Harry held og lykke – han får brug for det.«

Ordene kom onsdag aften fra præsident Donald Trump. Den Harry, han talte om, er den britiske prins Harry. Og ordene blev efter alt at dømme sagt med en vis sarkasme.

Den amerikanske præsident er nemlig ikke just tilfreds med, at hertugparret forleden gik ind i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Her opfordrede de i en video fra Time Magazine amerikanske statsborgere til at registrere sig som vælgere – og at bruge deres stemmeret til at støtte den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.

»Det er ikke kun tid til refleksion. Det er tid til handling,« lød det med tyk britisk accent fra prins Harry i videoen.

Han kan af gode grunde ikke selv stemme ved det kommende præsidentvalg 3. november, men han henviste til vigtigheden af, at man frem mod valget tager et opgør med hadtale, misinformation og negativitet online.

Hertuginde Meghan var mere hård i filten:

»Hvert fjerde år får vi det samme at vide: At dette er det vigtigste valg nogensinde. Men denne gang er det faktisk tilfældet. Når vi stemmer, bliver vores værdier overført til handling, og vores stemmer bliver hørt,« sagde hun blandt andet.

Parret her fotograferet i 2020.

Buckingham Palace har siden været ude og understrege, at hertugparrets opfordring står for egen regning og ikke er et udtryk for kongehusets generelle holdning.

Men det betyder ikke, at parrets budskab ikke er kommet på dagsordenen, og på onsdagens pressebriefing ved Det Hvide Hus, spurgte en journalist da også præsidenten, hvordan han forholdt sig hertil.

Det var her, den 74-årige præsident ønskede prinsen »held og lykke«:

»Jeg er ikke særlig stor fan af hende, og jeg vil sige det sådan – hun har sikkert hørt det før – jeg ønsker Harry held og lykke – han får brug for det.«

Hertuginde Meghan.

Det er ikke første gang, hertuginde Meghan langer ud efter Donald Trump, og han svarer tilbage.

I forbindelse med præsidentvalget i 2016, hvor han var oppe mod Hillary Clinton, kaldte den tidligere 'Suits'-skuespillerinde ham »misogynisk« og »splittende«, ligesom hun også sagde, at hun ville flytte til Canada, såfremt han vandt valget.

Direkte adspurgt, hvad han syntes om disse udtalelser, fortalte Donald Trump sidste år, at han ikke havde bemærket dem:

»Det havde jeg ikke kendskab til. Nej, jeg vidste ikke, at hun var så nasty (engelsk ord for ækel, modbydelig, nederdrægtig, red.),« sagde han ifølge The Sun.

Siden afviste Donald Trump at have brugt netop det ord. Selv om interviewet var blevet båndet.