Selv om prins Joachim og prinsesse Marie har forladt landet - i hvert fald for en stund - står de alligevel til en fin lønforhøjelse udmøntet som en stigning i apanage.

Ligesom kongehusets øvrige medlemmer også gør til næste år.

Det fremgår af finanslovsforslaget for 2020, hvor ’Dronningen’ og ’medlemmer af det kongelige hus m.fl. ’ står opført som henholdsvis første og andet punkt.

Men det er der intet odiøst i, forklarer hoffets økonomichef, Dan Folke Pedersen. Størrelsen af Dronningens apanage bestemmes nemlig af Civillisteloven.

Både Dronningen, kronprinsparret og prins Joachim får flere penge i apanage næste år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Både Dronningen, kronprinsparret og prins Joachim får flere penge i apanage næste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Apanagen bliver reguleret årligt ved udviklingen i statslige ansattes lønninger, og der er ingen andre ekstraordinære årsager til, at den stiger,« siger han.

Ifølge finanslovsforslaget skal Dronningens apanage stige fra 85,9 millioner kroner til 87,6 millioner kroner til næste år.

Heri indgår de 1,3 millioner kroner, som prinsesse Benedikte modtager fra staten.

Kronprinsen vil næste år få 21,6 millioner kroner, hvoraf de 2,2 millioner kroner tilfalder hans hustru. Det er 400.000 kroner millioner mere end parret fik i 2019.

Grevinde Alexandra får også en stigning i sine årpenge. Sandsynligvis den sidste, idet hendes yngste søn, prins felix, fylder 18 år næste år. Og Grevinden har tidligere fortalt, at hun frasiger sig årpengene, når den yngste prins bliver myndig. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra får også en stigning i sine årpenge. Sandsynligvis den sidste, idet hendes yngste søn, prins felix, fylder 18 år næste år. Og Grevinden har tidligere fortalt, at hun frasiger sig årpengene, når den yngste prins bliver myndig. Foto: Bax Lindhardt

Prins Joachim vil få 100.000 kroner mere i 2020, når han samlet kan hæve 3,8 millioner kroner fra statskassen, mens grevinde Alexandra går sit formentlig sidste år som årpenge-modtager i møde med en udsigt til at modtage 2,6 millioner kroner.

Dermed får grevinde Alexandra også en stigning på 100.000 kroner.

Grev Ingolf er den sidste på listen over apanagemodtagere. I 2020 vil han kunne inkassere 1,8 millioner kroner - nøjagtig det samme som i år.

De mange millioner, som kongehuset tilsammen modtager, er dog ikke til helt fri disposition.

»Pengene bliver blandt andet brugt til lønninger til hoffets ansatte, til vedligeholdelse af bygninger, til kørsel med biler og heste og så videre«, forklarer Dan Folke Pedersen.

Ifølge kongehusets hjemmeside er det staten, der står for den udvendige vedligeholdelse af de slotte, som staten stiller til rådighed for Dronningen, mens Dronningen selv står for den indvendige vedligeholdelse.

Dog kan pengene også bruges til ’omkostninger af mere privat karakter’, som det fremgår af hjemmesiden.

Pengene vil dog formentlig strække lidt længere hos kongehusets medlemmer end hos resten af befolkningen.

Prins Joachim og prinsesse Marie er flyttet til Frankrig. Alligevel får han en stigning i sin apanage. Foto: Henning Bagger Henning Bagger Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie er flyttet til Frankrig. Alligevel får han en stigning i sin apanage. Foto: Henning Bagger Henning Bagger

Dronningen, kronprinsparret, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte er nemlig fritaget for indkomstskat samt for betaling af registreringsafgifter og grønne afgifter.

Desuden kan de få momsrefusion på op til 25 procent af statsydelsen.

Gaveafgift og arveafgift samt ejendomsskatter slipper de kongelige dog ikke for.

På de områder er de underlagt de samme regler som andre.