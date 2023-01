Lyt til artiklen

Efter flere voldsomme beskyldninger har forholdet mellem prins Harry og det resterende af den britiske kongefamilie sjældent set mere anstrengt ud.

Men trods det betændte forhold til familien, så ønsker prins Harry alligevel, at hans børn, Archie på tre år og Lilibet på 19 måneder, skal have et godt forhold til deres royale familiemedlemmer.

Det fortæller han i et interview med People i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Reserven'.

»Jeg har sagt før, at jeg ville have en familie, ikke en institution – så selvfølgelig ville jeg elske, at vores børn skulle have et forhold til medlemmer af min familie. Det har de med nogle, og det bringer mig stor glæde,« fortæller prins Harry.

Bogen har rettet voldsomme beskyldninger mod den britiske kongefamilie.

Bogen 'Reserven' har skabt røre siden den torsdag, hvor den ved en fejl blev udgivet en uge før tid i Spanien.

Søndag kunne man så høre prins Harry fortælle om sin bog og sit liv i et interview med ITV. Her fortalte prins Harry, at forholdet ifølge ham aldrig havde behøvet at ende så betændt og uden kommunikation.

»Det havde aldrig behøvet at komme så langt ud. Jeg har haft samtaler, jeg har skrevet breve, jeg har skrevet mails. Og alt,« fortalte prinsen i interviewet.

Det britiske kongehus har endnu ikke officielt meldt noget ud efter nogen af prins Harrys mange beskyldninger.

I det nye interview med People åbner den 38-årige prins også op om tabet af sin farmor, dronning Elizabeth, deres tætte forhold og hvordan han savner hendes humor.

Han er taknemmelig for, at hun nåede at bruge tid med sine oldebørn, Archie og Lilibet, inden sin bortgang i september.

»Jeg vil værdsætte de minder, jeg har med hende, især den tid hun tilbragte med mine børn, for evigt,« siger han.

Prins Harrys bog 'Reserven' udkom tirsdag.