Kjoledesigner Jesper Høvring er bredt begejstret for de smukke kjoler til mandag aftens gallataffel.

Men alligevel er der særligt én af aftenens gæster på Christiansborg Slot, som stikker ud for den mangeårige royale designer.

»Det var tydeligt, at gæsterne havde gjort rigtig meget ud af det. De lignede, at de var inviterede til gallataffel – og sådan er det ikke altid!« forklarer Jesper Høvring til B.T.

For selv om der ikke var nogen klar tendens for de mange fine kjoler til gallamiddagen i anledningens af det spanske kongepars statsbesøg, var der én gæst, der alligevel formåede at skille sig ud.

Cykelrytter Jonas Vingegaard og Trine Marie Vingegaard Hansen. Gallataffel på Christiansborg Slot i København, mandag den 6. november 2023. Det spanske kongepar er på et tredages statsbesøg i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Cykelrytter Jonas Vingegaard og Trine Marie Vingegaard Hansen. Gallataffel på Christiansborg Slot i København, mandag den 6. november 2023. Det spanske kongepar er på et tredages statsbesøg i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det eneste atypiske var måske i virkeligheden Trine Vingegaard,« forklarer Jesper Høvring.

For den dobbelt Tour de France-vinder Jonas Vingegaards hustru var i et outfit, man stort set aldrig ser til royale begivenheder.

»Trine Vingegaard var sindssygt smuk i Chanel på en anden måde, end man ellers normalt ser til gallatafler,« fortæller Jesper Høvring.

»Hun havde en smal sort nederdel på og så denne her klassiske, gule Chanel-jakke og Chanel-smykker. Det er sjældent, at man ser noget så genkendeligt og med så tydeligt et brand,« forklarer kjoledesigneren.

Designer Jesper Høvring, laver blandt andet kjoler til Kronprinsesse Mary Foto: Bax Lindhardt Vis mere Designer Jesper Høvring, laver blandt andet kjoler til Kronprinsesse Mary Foto: Bax Lindhardt

Trine Vingegaard kunne nemlig på flere dele af sit gallasæt fremvise Chanels velkendte logo.

Men det er altså ikke en sjældenhed, der skyldes, at de mange fornemme gæster ikke vil risikere at gøre reklame for bestemte mærker under en royal begivenhed, forsikrer Jesper Høvring.

»Normalt får man jo syet en gallakjole eller finder en couture-kjole til sådanne anledninger, så derfor ser man sjældent de her tydelige logoer. Men de her ikoniske Chanel-tweet-jakker kan man jo næsten kende på hundrede kilometers afstand,« forklarer Jesper Høvring.

»Og Trine havde ikke mindst Chanels logo på sin halskæde. Normalt er det mere diskret, men hun så vildt chik, moderne og ung ud,« storroser designeren.

Følg aftenens gallataffel på Christiansborg Slot i B.T.s liveblog HER.