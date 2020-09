Livet som eks-kongelige er næppe så let, som prins Harry og hertuginde Meghan har ønsket sig. Parret, der selv ønskede at kappe de royale lænker for at få mere privatliv, får massiv kritik og trækker hver uge nye overskrifter.

Nu er der endnu engang dårligt nyt. Ifølge det britiske magasin Tatler mener to ud af tre briter, at parret skal have frataget deres royale titler.

Ifølge en ny meningsmåling, lavet på vegne af Tatler, mener hele 68 procent af de adspurgte nemlig, at det burde være slut med, at Harry og Meghan kan kalde sig hertug og hertuginde af Sussex.

Parret har ellers virket til at være meget glade for netop de titler, som de oprindeligt ville opbygge et helt brand rundt om kaldet ‘Sussex Royal’. Men det satte kongehuset en stopper for, da man ikke ønskede, at parret brugte deres kongelige tilknytning på kommerciel vis.

Ifølge kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen er det ikke overraskende, at der tilsyneladende er en del briter, der gerne ser, at prinsen og hertuginden giver afkald på deres adelige titler.

»Det er helt naturligt og forventeligt. De har jo forladt kongehusets trygge sfære, hvor der er en goodwill, som der er knyttet til kongehuset generelt, og som de har draget nytte af. Men det har de forladt, og nu skal de manøvrere i både politikens og identitetspolitikens store hav,« siger han.

Tidligere på ugen kom Harry og Meghan også ud i et mindre stormvejr, efter at de i en videohilsen udtalte sig om det amerikanske valg i vendinger, som af flere blev opfattet som værende modstandere af USA’s nuværende præsident Donald Trump.

Det fik Donald Trump til at svare tilbage med, at han ‘ ikke er fan af hende’ samt sende en spydig kommentar til Harry:

‘Jeg vil sige - og hun har sandsynligvis hørt det - at jeg vil ønske en masse held og lykke til Harry - for han vil få brug for det.'

Også i offentligheden har prins Harry og hertuginde Meghan fået kritik for deres indblanding i politik, som jo normalt ikke er noget, som kongelige gør.

Og også i Tatlers afstemning er der ikke meget støtte omkring, at hertuginde Meghan udtaler sig om politik. 63 procent af de adspurgte mener, at som et medlem af det britiske kongehus, så burde Meghan ikke kommentere amerikansk politik. Dog blev meningsmålingen foretaget inden parrets udtalelser om det amerikanske valg.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen viser den megen kritik og manglende støtte til parret, at folk i stigende grad nu ser dem som ikke-kongelige.

»Hvis de er kongelige, så forventer man, at der er nogle ting, de ikke udtaler sig om - men uden for den kongelige sfære, så må de simpelthen agere ligesom alle andre. Så det er: 'Velkommen til virkeligheden'. At så mange mener, at de skulle fratages titlerne, viser jo bare, at de er på vej til at blive som alle andre kendisser,« siger han.