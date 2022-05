Kronprins Frederik spildte ingen tid lørdag, da han var i Tivoli for at fejre sin mor dronning Margrethes regentjubilæum.

I højt tempo tog han den røde løber ind til balletgallaen i Koncertsalen og efterlod endda sin kone, kronprinsesse Mary, bag sig, som så i stedet måtte gå ind sammen med prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte.

Der var dog en ganske god grund til, at tronarvingen havde så meget fut i fødderne. Det skriver Tivolis pressechef, Torben Plank, på Twitter.

»Det som hændte var, at kronprins Frederik var trådt af på naturens vegne. På vej op af trappen opdager han, at Dronningen er på vej ind i salen. Han skynder sig for ikke at komme for sent. Helt udramatisk,« lyder det.

Og Kronprinsen havde altså så god fart på, at han i forbifarten nåede at passere flere familiemedlemmer, som i stedet gik ind i et ganske stille og roligt tempo.

Med sin hastige entre undgik Kronprinsen spørgsmål fra den fremmødte presse, hvor der også var mange udenlandske journalistet i blandt.

Det vakte da også en vis undren blandt pressen, at kronprins Frederik på den måde hastede ind.

Pressens interesse i Kronprinsen har om muligt været endnu større den seneste tid, da hans søn, prins Christian, som bekendt går på den skandaleombruste kostskole Herlufsholm, hvor en TV 2-dokumentar har afdækket en lang række sager om vold, krænkelser og mobning.

»Det er en ulykkelig situation,« har Kronprinsen tidligere sagt til B.T., da han var æresgæst til en middag på Langeline Pavillionen i København i forbindelse med det kommende klimatopmøde til november.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har indtil videre besluttet at lade deres søn blive på skolen.

Også i forhold til ECCO, som er kongelig hofleverandør, og som fastholder at drive forretning i Rusland trods krigen i Ukraine, er Kronprinsen blevet stillet spørgsmål.

Noget, som han dog ikke har været meget for at forholde sig til.

»Skriv det, skriv det. Hvorfor skal jeg svare på det nu,« sagde Kronprinsen til B.T.s udsendte i begyndelsen af maj Skole OL-atletikstævnet på Østerbro Stadion.