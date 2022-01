Kongehuse i hele verden burde rettet blikket mod København. Opskriften på monarkiets succes findes nemlig lige her i lille Danmark. Kongehuset deler os ikke – det samler os.

Det er der én særlig grund til. Dronning Margrethe. Det er hende, vi fejrer i disse dage, hvor det er 50 år siden, hun blev Danmarks statsoverhoved og regent.

Hendes popularitet er vokset med tiden. Da hun overtog tronen, ville halvdelen af danskerne afskaffe monarkiet. Et halvt århundrede senere står monarkiet bomstærkt. Og det er Dronningens fortjeneste.

Det er i sig selv en bedrift i en tid, hvor Europas monarkier er under pres. I Storbritannien er støtten blandt de unge faldende, ikke mindst på grund af de mange skandaler. Både prins Harry og hertuginde Meghans exit samt prins Andrews sexskandaler har sendt det britiske kongehus på katastrofekurs.

Herhjemme i andedammen ånder der fred og ro, og der har været meget lidt slinger i valsen gennem årene. Prins Henriks utilfredshed med sin rolle i Kongehuset og prins Joachim og grevinde Alexandras skilsmisse er vel de største overraskelser, vi har haft. Men Dronningen har altid håndteret sagerne med en stoisk ro, der har sikret det danske kongehus en ekstrem stabilitet.

Opskriften på succes er simpel, men svær.

Dronningen har valgt at koncentrere sig om emner som kunst og håndarbejde, og det har sikret, at hun stort set altid har virket som en upolitisk figur, alle kunne lide. Det er strengt nødvendigt for en monark i et moderne demokratisk samfund. Det er også lidt umenneskeligt – for der findes selvfølgelig ikke mennesker uden holdninger. Men Dronningens facon har gjort, at republikanere i Danmark udgør et meget lille mindretal.

Nu står Dronningen over for en ny milepæl. Da hun fyldte 80 år i 2020, sagde hun, at hun ikke troede, at 'der var ti år foran hende'. Det er meget muligt, men siden er der gået to år, og Dronningens helbred fejler intet. I DRs nye program 'Danskerne interviewer Dronningen' siger hun også, at jobbet som statsoverhoved har hjulpet hende gennem sorgen efter prins Henriks død.

Dronningen farer rundt, og hun nyder hvert et sekund af det. Det giver os et fingerpeg om, hvordan fremtiden bliver. Vi kommer ikke til at se en tilbagetrukket dronning, der afvikler sit arbejde mere og mere. Vist vil hun få hjælp af Kronprinsessen og Kronprinsessen, men Dronningen vil stadig fungere som vores dygtige regent, indtil den dag hun ikke er her længere.

B.T. ønsker Hendes Majestæt Dronningen et stort tillykke med de første 50 år på tronen!