Prins Henrik og resten af kongefamilien valgte tirsdag, at Prinsen skulle bruge sin sidste tid i Fredensborg sammen med sine nærmeste.

Det er de lokale fredensborgensere glade for. For dem betyder kongehuset og prins Henrik en stor del, og derfor ærer det dem, at han vælger at finde hvile på det store, gamle slot i den historiske by.

Det fortæller flere af borgerne i byen, som BT har talt med. Det kan du se øverst i videoen.

Søren Nielsen, der er produktionsassistent, har boet hele sit liv i Fredensborg:

»At de vælger Fredensborg Slot viser, at de nok føler, de hører mest til her. De har altid givet meget liv til byen og til slottet. Og det har vi altid været glade for,« siger han.

Han bliver bakket op af Vivian, der er pensionist og har boet i Fredensborg i 20 år.

»Jeg synes, det er synd, at han er blevet skældt så meget ud på det sidste. Jeg synes, at vores kongefamilie gør det godt. Hvorfor ligge inde i byen, når man kan komme herop og få luft og sol? Det er hyggeligt, når de kongelige kommer herop, så kommer vi alle forbi og hilser på ham,« siger hun.

Derfor valgte han Fredensborg

Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om kongehuset, fortalte tidligere tirsdag, hvorfor prins Henrik har så stor tilknytning til Fredensborg.

»Fredensborg Slot har en helt særlig betydning for prins Henrik. Der er regentparret blevet gift, og det er også et slot, der i flere sammenhænge og med flere arrangementer har haft en stor betydning for Prinsen. Det er jo et utroligt smukt sted, som prins Henrik også har været med til at præge. Og hvis han vil gå en tur deroppe, eksempelvis i sit orangeri, kan han gøre det i fred og ro,« fortalte Søren Jakobsen:

»Han slutter cirklen der, hvor den begyndte med brylluppet i 1968. På den måde er det jo en smuk historie,« sagde Søren Jakobsen.

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. og danner ofte ramme om store begivenheder i kongehuset. Regentparret benytter slottet om foråret og efteråret, hvor prins Henrik ofte har brugt de omkringliggende skove til jagt.

Derudover ligger Esrum Sø tæt ved slottet, der har 1.140 rum fordelt på omtrent 31.000 kvadratmeter.