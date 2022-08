Lyt til artiklen

Én tur i Bøgeskoven var ikke nok.

Lørdag aften vendte kronprins Frederik tilbage til Smukfest. Her mødte B.T. ham cirka 21.30 i højt humør backstage ved The Hood-scenen, kort efter at Thomas Helmig var gået i gang med sin koncert ovre på Bøgescenen.

B.T. ville gerne have spurgt kronprins Frederik, om han havde nydt fredagens udgave af Smukfest, hvor han ankom om eftermiddagen sammen sine børn med prins Christian og prinsesse Isabella.

Vi ville også gerne have spurgt ind til, om Kongehuset har fundet ud af, hvor børnene skal gå i skole efter sommerferien, men det blev i denne omgang et høfligt 'nej tak' til et interview fra kronprins Frederik, der i stedet - sammen med et større følge - bevægede sig videre ind på festivalområdet.

Kronprins Frederik med følge lørdag aften på Smukfest. Foto: Lykke Buhl Vis mere Kronprins Frederik med følge lørdag aften på Smukfest. Foto: Lykke Buhl

Prins Christian og prinsesse Isabella var, da B.T. mødte Kronprinsen, ikke en del af selskabet.

Kongefamilien har som bekendt et nært forhold til Smukfest, hvor især kronprins Frederik har været gæst i flere omgange i løbet af de seneste udgaver.

»Det er efterhånden blevet en tradition, at Kronprinsen tager på Smukfest – også med børnene,« lød det tidligere på ugen fra B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Han bemærkede i samme ombæring, at denne uges omgang Smukfest er sidste fest, inden skolen starter i næste uge for både prinsesse Isabella og prins Christian, der som nævnt altså stadig ikke har offentliggjort, hvilken skole de har valgt.

Kronprins Frederik på Smukfest lørdag aften. Foto: Lykke Buhl Vis mere Kronprins Frederik på Smukfest lørdag aften. Foto: Lykke Buhl

Prins Christian og kronprins Frederik blev også tidligere på sommeren set på en anden musikfestival, nemlig Musik i Lejet, men Smukfest er bare et bedre match, vurderede Jacob Heinel Jensen:

»Det jo er den lidt mere elitære musikfestival i Nordsjælland. Derfor passer det også glimrende, at de tager til Smukfest, der jo er en anelse mere folkelig. Smukfest passer bare godt til Kronprinsens ret folkelige profil.«

Fra Smukfests side er man naturligvis også glad for den royale opbakning.

Fredag lød det fra Smukfest talsmand Søren Eskildsen:

»Det viser, at Smukfest er for alle. Hvis de kongelige vælger at være her, så er vi virkelig glade for det.«

