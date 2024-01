Det kan ikke overvurderes.

Dronning Margrethes betydning for dansk erhvervsliv, altså.

Det mener Jørgen Mads Clausen, tidligere mangeårig direktør og bestyrelsesformand for Danfoss, som med egne øjne har set, hvordan regenten har åbnet døre over hele verden for danske virksomheder.

»Når hun er på statsbesøg, så åbner kronen, uanset hvor stort et land det er, portene på vid gab. Det kan være svært for et lille land som vores at gøre det, men det danske kongehus har så stor prestige, det er så gammelt, og det gør kæmpe indtryk på dem, der får besøg.«

I sit eget virke, har han mærket betydningen.

»Det betyder meget for danske virksomheder som Danfoss, der opererer globalt. Her er det (Kongehuset, red.) en kæmpe aktiv. Det gode ved et Kongehus i forhold til præsidenter og den slags ting er, at der, ligesom i en familievirksomhed, er en stor kontinuitet, og man opnår en troværdighed, som rækker rigtig mange år frem og tilbage. Det får du ikke på samme måde med en folkevalgt.«

At dronning Margrethe nu træder tilbage og giver stafetten videre til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, er Jørgen Mads Clausen helt tryg ved.

Han har kendt den kongelige familie siden 1951, og han har været tæt med Dronningen de sidste mange år.

Han fremhæver blandt andet et besøg parret var på i Australien, hvor Danfoss fik lov til at invitere dem til en middag, hvor også virksomhedens australske forhandlere og kunder var med.

»Det hjalp selvfølgelig, at det var i Australien, men det kom i nyhederne på tv, og vores forretningsforbindelser fik lov til sammen med deres partnere at tage billeder sammen med Kronprinsparret, og jeg kan godt fortælle dig, at det er sådan nogle ting, som de falder helt i svime over og kan huske resten af deres liv.«

Han erkender, at det bliver specielt at se en ny regent, men »det var det nu også, dengang dronning Margrethe overtog tronen fra sin far,« som han forklarer.

»Kronprinsen har gode rådgivere, som han kan lytte til, og så vil jeg sige, at kronprinsesse Mary, det er virkelig et stærkt kort. De supplerer hinanden virkelig godt.«

»Den nye kong Frederik er meget business-orienteret, så det bliver alletiders for erhvervslivet, og de har stor tække i befolkningen, så de fremstår som et rigtig stærkt kort,« lyder det.

