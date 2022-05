Lyt til artiklen

Qatars tidligere prinsesse Kasia Gallanio er tilsyneladende blevet fundet død i sit hjem i den spanske ferieby Marbella.

Liget af den 45-årige kvinde blev fundet af politiet inde i hendes hjem søndag. Det skriver Le Parisien og flere andre franske medier.

Kasia Gallanio var den tredje kone til den nu 73-årige Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, som er onkel til emiren af ​​Qatar.

De giftede sig i 2004 og fik sammen tre døtre. Ægteskabet gik skævt, og de kæmpede efterfølgende om forældremyndigheden til deres børn.

Kampen varede i 10 år, hvor der var beskyldninger om, at Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani havde forgrebet sig seksuelt på sit ældste barn. Han har altid afvist beskyldningerne.

De tre børn bor nu hos deres far på den luksuriøse Avenue Montaigne ud for Champs-Elysees i Paris, efter at Kasia Gallanio mistede forældremyndigheden over sine børn.

Den tidligere prinsesse er født i Los Angeles og er af polsk oprindelse. Hun boede i et af parrets ejendomme i Marbella, hvor hun ifølge det franske medie kæmpede med en depression og problemer med alkohol.

Selvom en obduktion af prinsesses lig stadig ikke er udført, tyder de indledende undersøgelser på, at hun døde af en overdosis.

Hendes krop viste ingen tegn på fysisk vold, skriver Le Parisien.

Hendes tidligere mand har boet i Frankrig siden 1992, da han blev tvunget i eksil på grund af et påstået kup mod lederen af ​​Qatar.