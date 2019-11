Var hun utro, eller er det hele opspind og ondsindede rygter?

I dagene op til premieren på Netflix-serien 'The Crown' er der igen kommet liv i ældgamle spekulationer om, hvor tæt dronning Elizabeths forhold til hestetræneren lord Porchester egentlig var.

For selv om Dronningen har været gift med prins Philip i en menneskealder - de fejrede jernbryllup i 2017 - så har deres mere end 70-årige parløb ikke altid været stålfast og harmonisk.

Rygterne har floreret i årevis, og nu har de også fundet vej til tv-skærmen.

Foto: POOL

I den nye sæson af den populære tv-serie mere end antydes det, at dronning Elizabeth havde et romantisk forhold til lord Porchester, der var chef for hendes væddeløbsheste.

Så ikke nok med, at prins Philip angiveligt har haft svært ved at holde sig til sin dronning - rygter, som utvetydigt blev bragt videre i seriens første sæsoner:

Selveste dronning Elizabeth skulle altså også - ifølge rygterne og tv-serien - have haft et romantik forhold til chefen for sine væddeløbsheste.

Tredje sæson af 'The Crown' kan ses på streamingtjenesten fra og med 17. november, men flere scener har allerede skabt debat i Storbritannien.

Den daværende prinsesse Elizabeth og prins Philip fotograferet på deres bryllupsrejse i 1947. Foto: STR

Mest markant er vurderingen fra dronningens tidligere pressesekretær, Dickie Arbiter, som til avisen Sunday Times kalder seriens fremstilling af forholdet mellem Dronningen og hendes hestechef for 'meget usmageligt og totalt ubegrundet.'

»Dronningen er den sidste person i verden, som nogensinde ville overveje så meget som at kigge på en anden mand,« siger Arbiter til avisen.

»Det er ikke bare upræcist – det er sladder, der har drevet rundt i årtier. Og det rummer absolut ingen substans«, tilføjer han.

»The Crown er fiktion. Ingen ved, hvad medlemmerne af den kongelige familie taler om, men folk vil fortælle historien på den måde, det passer dem, og de vil gøre det til en sensation,« understreger han.

En meget ung Elizabeth og hendes udkårne Philip fotograferet på deres forlovelsesdag. Foto: STR

Sikkert er det dog, at Dronningen havde et meget tæt forhold og livslangt venskab til Lord Porchester, som hun konsekvent kaldte for 'Porchie.'

De to havde kendt hinanden fra barndommen, og de blev ved med at være gode venner indtil hans død i 2001. Han blev 77 år.

En af årsagerne til de vedholdende rygter om en romance var blandt andet, at de to rejste rundt i Europa sammen for at se på heste.

På et tidspunkt i den nye sæson af 'The Crown' er der en scene mellem Dronningen og Prinsen, som i den nye sæson spilles af henholdsvis Olivia Colman og Tobias Menzies.

Dronning Elizabeth og prins Philip fotograferet i 2017 i forbindelse med deres 70 års bryllupsdag. Foto: MATT HOLYOAK

Under et skænderi vender Elizabeth sig mod Philip og siger:

»Jeg har intet at skjule for dig. Porchie er en ven. Og ja, der er dem, der ville have foretrukket, at jeg havde giftet mig med ham, men til alles ærgelse og frustration er den eneste person, jeg nogensinde har elsket, dig.«

Også prins Philip har hun kendt det meste af sit liv. Hun var bare 13 år, da hun så den 18-årige soldat og prins af Grækenland og Danmark første gang, og forelskelsen begyndte at spirre.

De blev gift i 1947, da Elizabeth var 21 år. I dag er dronningen 93 år, og Philip er fyldt 98. I 2017 kunne de fejre 'Jernbryllup'.