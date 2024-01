Søndag bliver kronprinsesse Mary til dronning.

Men rejsen derhen har – både rent fysisk og i overført betydning – været lang.

Da hun i 2000 mødte kronprins Frederik på en bar i Sydney, hvor De Olympiske Lege blev afholdt, så hun tydeligvis ikke sig selv som en, der var helt klar til at skulle færdes i royale kredse.

I hvert fald valgte hun året efter at melde sig til et kursus hos den tidligere model og nu livscoach Teresa Page.

Kurset, som kostede 1.200 australske dollar, fokuserede på 'opbygning af selvtillid, nærvær og magnetisme' samt en 'yndefuld kropsholdning'.

Men Teresa Page, som lærte kronprinsesse Mary disse ting, anede ikke, at det var en kommende kronprinsesse, hun underviste.

»Mary sagde ikke noget,« fortæller hun til Reuters.

Men det var en lærenem Mary Donaldson, der mødte op til kurset.

»Mary var meget engageret, meget begejstret for at få mere viden, meget opmærksom og meget intelligent. Hun sagde ting, der viste mig, at hun virkelig forstod, hvad jeg underviste i, og hun elskede den personlige udvikling,« forklarer Teresa Page.

Og ligesom så mange andre australiere, er hun da også utrolig stolt af, hvor langt kronprinsesse Mary – som snart opgraderer titlen – er kommet.

»Jeg er utrolig stolt af kronprinsesse Mary. Det er hendes arbejde og indsats, der har fået hende så langt,« slår hun fast.

