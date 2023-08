Med en opfordring til terror rettede al-Qaeda i denne uge fokus mod Danmarks og Sveriges kongehuse.

Ifølge en af Dronningens tidligere livvagter kan den slags mærkes blandt de PET-agenter, der har deres daglige gang i Kongehuset:

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at livvagterne er mere oppe på mærkerne. Når Kongehuset er nævnt, bliver PET og livvagterne selvfølgelig inddraget, og så diskuterer man, om beredskabet skal forhøjes,« lyder vurderingen fra Asbjørn Thyssen, der i mere end 29 år arbejdede som livvagt blandt andet for Dronningen, kronprins Frederik og prins Joachim.

Da Asbjørn Thyssen begyndte som livvagt, havde dronning Margrethe kun bevogtning på ved offentlige arrangementer, men mordet på den svenske statsminister Olof Palme den 28. februar 1986 ændrede, hvordan man herhjemme passede på den royale familie.

»Lige siden mordet har Dronningen haft faste livvagter på fra det øjeblik, hun forlader Amalienborg, til hun er tilbage på Amalienborg igen – det gælder også, hvis hun bare handler privat,« siger den tidligere livvagt, der sidste år skrev bogen ‘Livvagt – I sikkerhedens tjeneste'.

Til trods for sine mange år på Amalienborg, har han aldrig oplevet en trussel, som den al-Qaeda nu har sendt. I teksten skriver terrororganisationen blandet andet:

»Den Islamiske nation oplever i dag en krigerisk oprustning og fremmarch, der udføres af de korsfarere, som selv brænder den beærede koranbog. Bag dem står lederne af korstoget med deres hære, udstyr, regeringer og befolkninger med kongerne i Sverige og Danmark i spidsen.«

Truslen har fået PET og FE til at vurdere, at terrortruslen mod Danmark er uændret på niveauet ‘alvorlig’.

Hvad skriver al-Qaeda? Tekststykkerne er et uddrag af den tre sider lange udmelding fra al-Qaeda med titlen »En erklæring angående overgreb mod Koranen og Forpligtigelsen om kamp mod aggressorerne«: »Reaktionen skal være i forlængelse af Allahs ord: 'Og lad dem mærke jeres hårdhed'. Man starter med at dræbe enhver, der deltog i disse fortsatte krænkelser, at brænde og sprænge Sveriges og Danmarks ambassader i hele verden og at straffe diplomaterne tilknyttet til dem.«

(...) »Den Islamiske nation oplever i dag en krigerisk oprustning og fremmarch, der udføres af de korsfarere, som selv brænder den beærede koranbog. Bag dem står lederne af korstoget med deres hære, udstyr, regeringer og befolkninger, med kongerne i Sverige og Denmark i spidsen. De vandrer hovmodigt i deres rækker, mens de bærer den store kors på deres hoveder. Over for dem står flere end to milliard muslimer, hvoraf ingen ridder træder frem, indtil nu!!!«

Men PET vurderer også, at 'de nylige hændelser har skærpet truslen inden for dette niveau', der er nummer fire ud af fem trusselsniveauer.

Også Asbjørn Thyssen har læst udtalelsen fra al-Qaeda.

»Truslen er ikke konkret rettet mod Dronning Margrethe, men virker mere som om, de (al-Qaeda, red.) har slået op i en bog og læst, at de i de lande (Sverige og Danmark, red.) har en statsminister og en konge og så tager de alle med. Havde dronningens navn stået der, havde det været mere alvorligt.«

Når det er sagt er han sikker på, at truslen kan betyde, at der i samarbejde med PET, måske bliver lagt ændringer for Kongehusets færden i en periode.

»Jeg ved, at man kan finde på at sige, at et større planlagt arrangement, måske ikke skal gennemføres lige nu. Det er ærgerligt for Kongehuset.«

Uden at vide præcis hvordan hans tidligere kollegaer i PET i dag arbejder, vurderer Asbjørn Thyssen, at der er livvagter nok, til at passe godt på både Dronningen og hendes familie.

»Familien er stor, og jeg tror, man vurderer trusselsniveauet på hver eneste af dem, vurderer hvilke bevogtninger de har og hvor det er nødvendigt at sætte flere ind – det gælder både for Dronningen, Kronprinsen, Kronprinsesse Mary og for børnene.«

Den slags kræver mandskab, og det er han ikke i tvivl om, at der er.

»Da jeg begyndte var vi otte mand. For år tilbage var der omkring 150 livvagter i PET, men jeg ved, at de er flere i dag,« siger han om livvagterne, der skal passe på både Kongehuset og udvalgte politikere.

Efter Asbjørn Thyssens vurdering giver en trussel som den al-Qaeda har rettet mod Danmark anledning til at alle kommende arrangementer og procedurer bliver gennemgået med tættekam. Især arrangementer, hvor terror kan planlægges.

»Vil du skade nogen, skal du vide, hvor de er. Så som livvagt skal man altid forberede sig på, hvor det kan ske henne. Jeg husker engang, hvor trusselsniveauet var forhøjet, og hvor Dronningen skulle i det Kongelige Teater. Fordi mange var bekendt med dén plan, havde vi behov for flere folk den aften.«

Det er meget sjældent, at Dronningen aflyser. Dét ved Asbjørn Thyssen, der efter sin pension som livvagt, fortsat arbejdede 11 år i Kongehuset.

»Når PET har vurderet trusselniveauet og besluttet hvordan, man bedst passer på medlemmerne af kongefamilien, bliver det forelagt for Dronningen og Kongehuset, og så er det op til dem, at beslutte, hvordan de forholder sig.«

Det forestiller han sig også gælder den 31. august, hvor Dronning Margrethe skal på planlagt besøg i Randers.

»Det besøg er jeg sikker på, at man vil forberede godt og skærpe beredskabet på,« siger han, men kan ikke forestille sig, at Dronningen opgiver besøget på grund af den konkrete trussel:

»Sådan et besøg er forberedt mere end et år i forvejen, det vil man være meget ked af at aflyse. Skal man aflyse, skal der en meget skarpere trussel til. Nu må man bare dække sig ind.«

Hans erfaring er, at der skal 'meget gode argumenter til', før Dronningen ændrer planer:

»Hun lader sig ikke skræmme, men stoler på de folk, der er omkring hende og på sikkerheden omkring hende.«