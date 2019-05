Hun har holdt sin mening for sig selv i de tre år, den engelske Prins Harry og Meghan Markle har været et par.

Det har imidlertid ændret sig fuldstændig nu. For knap er nyfødte Archie, Harrys og Meghans søn, kommet til verden, før Roslyn Markle har taget bladet for munden.

Hun er ekskone til Meghans far, Thomas Markle, og hun har et budskab.

Den i dag 73-årige kvinde fra Albuquerque i den amerikanske stat, New Mexico, var Thomas Markles første kone.

De to var gift i årene 1964 til 1975. Hendes tilværelse med Thomas Markle har dog tilsyneladende sat så stort et aftryk på hendes liv, at hun nu er afsender på et ganske opsigtsvækkende opråb:

Her ses Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Her ses Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Thomas Markle bør ikke have nogensomhelst rolle i sit nyfødte barnebarns liv, mener Roslyn Markle.

Den 73-årige kvinde affyrer en tirade af beskyldninger og tilsvininger af sin eksmand i et interview med engelske Mirror.

Her hedder det sig, at Thomas Markle var Roslyn Markle utro adskillige gange, og at han behandlede hende skidt ved ofte at råbe ad hende.

Thomas Markle, der ifølge de engelske medier ikke er i kontakt med hertuginde Meghan - han var heller ikke inviteret med til Meghans og Harrys bryllup i maj 2018, afviser alle påstandene fra Roslyn Markle.

Til Mirror forklarer Roslyn Markle, hvorfor hun ikke mener, at Thomas Markle fortjener en plads i den nye prins’ liv.

»Han har gentagne gange vist Meghan, at hun ikke kan stole på ham. Det må hun have indset.«

» Jeg siger ikke det her, fordi jeg er bitter - mit liv gik videre for mange år siden - men fordi jeg er bekymret,« siger hun og fortsætter:

»Archie fortjener at vokse op i et lykkeligt hjem - ikke i den her hævngerrige situation, der er skabt. Tom (Thomas Markle) var en elendig far. Hvad får ham til at tro, at han vil være en god morfar for Archie?«

Meghan Markle er netop blevet mor til Archie, som den lille prins er navngivet. Arkivfoto Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Meghan Markle er netop blevet mor til Archie, som den lille prins er navngivet. Arkivfoto Foto: CHRIS JACKSON

Thomas Markle svarer ekskonen igen.

»Disse beskyldninger om mit forhold for over 40 år siden med min første kone er ikke korrekte. Ingen af dem.«

» Hvis du har spørgsmål, spørg mine børn. Bemærk, at både Samantha og Tom Jr. (deres fælles børn) forlod deres mor for at bo med mig på grund af hendes mange dårlige vaner og misbrug.«

»Jeg har indtil dette øjeblik aldrig sagt et dårligt ord om Roslyn, men jeg må forsvare mig selv,« siger Thomas Markle.