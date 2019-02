Hertuginde Meghan havde nok ønsket og forventet, at det brev, hun sendte til sin far kort efter sit bryllup med prins Harry, forblev en sag mellem de to.

Men sådan skulle det ikke være.

74-årige Thomas Markle har efter en række beskyldninger mod ham følt et sådan behov for at komme til genmæle, at han i den engelske avis Mail on Sunday har offentliggjort passager fra Meghans håndskrevne brev sendt til ham.

Et brev, hvor hun blandt andet skriver, at han 'har knust hendes hjerte i millioner af stykker' på grund af hans optræden i diverse medier.

Men hvad er det så, der har fået Thomas Markle til at tage så drastisk en beslutning, som det må siges at være, når man viser en hel verden noget så privat?

Årsagen skal findes i et anonymt interview, som fem af hertugindens nære venner har givet til det amerikanske magasin People. Et interview, som der er spekulationer om, at Meghan har sat i scene.

I artiklen giver vennerne Thomas Markle tørt på og omtaler eksistensen af det brev, som nu er blevet afsløret. Ifølge vennerne skulle det være skrevet i en forsonlig tone. Som et forsøg på at finde hinanden igen på trods af Meghans frustration over farens mange udtalelser i medierne omkring brylluppet, som han endte med IKKE at deltage i.

Thomas Markle anser dog ikke brevet for at være særlig forsonligt.

Dine handlinger har knust mit hjerte i en million stykker Hertuginde Meghan i et brev til sin far

»Jeg troede, at det ville være en udstrakt hånd. I stedet var det en kniv i hjertet,« siger han til Mail on Sunday.

Og det er derfor, at han nu vil vise offentligheden, hvad Meghan egentlig skrev til ham tilbage i august 2018.

Her er et uddrag af det, hun skrev:

»Far, det er med et tungt hjerte, at jeg skriver dette. Jeg forstår ikke, hvorfor du har valgt at gå den vej og vende det blinde øje til den smerte, du forårsager.«

»Dine handlinger har knust mit hjerte i en million stykker – ikke kun, fordi du har forårsaget så unødvendig og uberettiget smerte, men fordi du har truffet valget om ikke at fortælle sandheden.«

»Hvis du elsker mig, som du siger til pressen, at du gør, så 'please stop'. Vær sød at lade os leve vores liv i fred. Hold op med at lyve, hold op med at forårsage så meget smerte, hold op med at udnytte mit forhold til min mand.«

I interviewet med Mail on Sunday er der endnu flere uddrag af Meghans brev, og avisen har fået Thomas Markle til at svare på alle de beskyldninger, som hans datter fremfører.

Han fejer dog alle anklager af bordet, og til sidst i interviewet slår han endnu en gang fast, hvorfor han har valgt at lægge alt frem:

»Brevet blev fremlagt (i magasinet People, red.) på en måde, der sværtede mig til og ikke var sandfærdig.«

»Det blev fremlagt som et forsøg fra hende på at række ud ved at skrive et kærligt brev i håbet om forsoning, men sådan er brevet slet ikke,« siger Thomas Markle til Mail on Sunday og fortsætter:

»Meghan kan ikke både blæse og have mel i munden. Hun kan ikke bruge pressen til at få sit budskab ud, men samtidig hænge mig til tørre.«

»Jeg har ret til at forsvare mig selv.«