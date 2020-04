Sammen med et helt symfoniorkester og - forhåbentligt - resten af Danmark vil Thomas Buttenschøn synge fødseldagssang for Dronningen, når hun fylder 80 år i april.

»Jeg tror på, at i disse tider har vi brug for noget at være fælles om. Så jeg håber virkelig, I kunne tænke jer at være med til at synge, når Danmark synger den 16. april,« fortæller sangeren på Facebook-siden 'Danmark synger for Droningen'.

Det er den 62-årige helt almindelige dansker Kim Bruhn, der har taget initiativ til fællessangen.

Som han tidligere har fortalt B.T., så opstod ideen, efter han flere gange var blevet snydt for muligheden for at hylde dronning Margrethe på Amalienborg Slotsplads. Ikke mindst i år, hvor alle festligheder er aflyst som følge af corona-krisen.

Der er tradition for, at dronning Margrethe stikker hovedet ud og vinker til de mange fremmødte, når hun vækkes med fødselsdagssang. Som her, da hun fyldte 78. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er tradition for, at dronning Margrethe stikker hovedet ud og vinker til de mange fremmødte, når hun vækkes med fødselsdagssang. Som her, da hun fyldte 78. Foto: Bax Lindhardt

På Facebook har næsten 170.000 danskere nu støttet op om ideen, som har vokset sig så stor, at Kim Bruhn altså har fået overtalt Thomas Buttenschøn til at synge for på fire sange, som foreløbig ikke er offentliggjort.

Musikken leveres af symfoniorkestret Copenhagen Phil, som skulle have spillet en nu aflyst fødselsdagskoncert for Dronningen i Tivoli.

'Derfor er vi ekstra glade for at spille for, når danskerne mødes hver for sig for at fejre 80-års dagen. Med Thomas Buttenschøn i front og et kor af 100 voksne og børn fra hele landet, spiller vores musikere for på Danmarks fælles sang for Dronningen,' skriver orkestret på Facebook.

'Hjemmefra og hver for sig, selvfølgelig - i et fantastisk musikalsk puslespil.'

Normalt er der sort af mennesker foran Amalienborg, når regenten fylder år. Som her på hendes 78-års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Normalt er der sort af mennesker foran Amalienborg, når regenten fylder år. Som her på hendes 78-års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Har du lyst til at være med til at synge for dronning Margrethe på hendes fødselsdag, skal du åbne vinduet eller træde ud på altanen klokken 12 og skråle med. På arrangementets Facebook-side kan du selv komme med forslag til sangene senest 5. april.

Dronning Margrethe er notorisk kendt for ikke at eje en mobiltelefon eller gebærde sig på internettet. Derfor er det ikke sikkert, regenten bemærker Kim Bruhns ihærdige arbejde. Det tager arrangøren dog ikke så tungt, har han tidligere fortalt til B.T.

»Hun har jo både børn og børnebørn. Men det er måske også lige så meget for vores andres skyld, at vi gør det,« siger Kim Bruhn og tilføjer:

»Det er måske lidt voldsomt at sammenligne dette med Anden Verdenkrig, men det er alligevel en hård tid, hvor der er brug for, at folk står sammen. Og jeg kan fornemme på nogle af dem, der skriver til os, at de til daglig ikke synes, kongehuset er det fedeste, men de vil gerne være med alligevel.«