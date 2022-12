Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den thailandske konges ældste datter er kollapset på grund af hjerteproblemer onsdag aften. Det meddeler thailands kongelige palads.

Prinsesse Bajrakitiyabha kollapsede mens hun trænede sine hunde nordøst for Bangkok, sagde paladset.

Hun blev straks bragt til et nærliggende hospital, men en helikopter fløj den 44-årige til Bangkok, hvor hun får behandling. Det skriver BBC.

Paladset beskrev hendes kondition sidste aften som 'stabil til en vis udstrækning'.

Thailands prisesse Bajrakitiyabha ses her til højre for kongen Maha Vajiralongkorn, og hand kone Suthida på balkonen i det store palads. Foto: Jorge Silva Vis mere Thailands prisesse Bajrakitiyabha ses her til højre for kongen Maha Vajiralongkorn, og hand kone Suthida på balkonen i det store palads. Foto: Jorge Silva

Det er ikke kommet noget ud om hendes tilstand i dag, torsdag. Nogle rapporter foreslår at hendes tilstand er meget mere alvorligt end man forventer.

Prinsessen er datter af kongens første kone, prinsesse Soamsawali, og hun er samtidigt hans ældste barn.

Hun har været en del af hans inderste cirkel, siden han overtog magten fra den afdøde kong Bhumibol i 2016.

Hun er blandt de bedst uddannede af den indre royale cirkel. Hun har grader i jura fra to amerikanske universiteter.

FILE PHOTO: Thailand's Princess Bajrakitiyabha waves to crowd as she cycles in the "Bike for Dad" event in Bangkok, Thailand, December 11, 2015. Thai Crown Prince Maha Vajiralongkorn led thousand of cyclists on a 29-km course in Bangkok to celebrate King Bhumibol Adulyadej's 88th birthday which fell on December 5. REUTERS/Chaiwat Subprasom/File Photo Foto: CHAIWAT SUBPRASOM Vis mere FILE PHOTO: Thailand's Princess Bajrakitiyabha waves to crowd as she cycles in the "Bike for Dad" event in Bangkok, Thailand, December 11, 2015. Thai Crown Prince Maha Vajiralongkorn led thousand of cyclists on a 29-km course in Bangkok to celebrate King Bhumibol Adulyadej's 88th birthday which fell on December 5. REUTERS/Chaiwat Subprasom/File Photo Foto: CHAIWAT SUBPRASOM

Hun betragtes af mange som en mulig afløser for kongen, den dag han ikke er mere.

Under arvefølgeloven af 1924 kan hun bestige tronen. For hun er kun er en af bare tre børn af kongen, som har formelle titler.

Hun var i 2012 til 2014 Thailands ambassadør i Østrig.