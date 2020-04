Alle må bidrage for at vi samlet kommer igennem coronakrisen. Også de kongelige børn.

Det viste to spanske prinsesser, der forleden kom med deres bidrag til at holde modet oppe hos de mange tusinder spaniere, der må se til, hvordan coronaen hærger igennem deres land.

De to små prinsesser, den 14-årige tronarving prinsesse Leonor, og hendes 12-årige søster prinsesse Sofia, der på spansk bærer titlen ‘infante’, som gives til kongens døtre udover tronarvingen, bidrog nemlig på en hel speciel måde, da de torsdag sendte en tak til alle de sundhedsarbejdere og andre, der i forreste linje kæmper mod coronavirussen.

Udover en kort takketale, hvor prinsesserne takkede og opmuntrede folk, deltog prinsesserne også på anden vis.

Sådan så det ud, da prinsesserne læste bogen. Prinsesse Leonor ses til venstre, mens prinsesse Sofia ses til højre. Foto: HANDOUT Vis mere Sådan så det ud, da prinsesserne læste bogen. Prinsesse Leonor ses til venstre, mens prinsesse Sofia ses til højre. Foto: HANDOUT

De læste nemlig begge op fra den kendte spanske bog ‘Don Quixote’ for at fejre ‘bogens dag’.

Oplæsningen foregik over video fra Zarzuela-paladset i Madrid.

De to prinsesser er døtre af kong Felipe og dronning Letizia, og de læste lidt op af første kapitel af bogen, før en række andre kendte spanske personligheder læste videre.

Oplæsningen af Cervantes kendte værk er en tilbagevendende årlig begivenhed i Spanien, og bogen, der blev skrevet i begyndelsen af 1600-tallet anses som værende en af de vigtigste i spansk litteratur.

I takketalen sagde prinsesse Leonor blandt andet:

»Ligesom millioner af andre børn har vi været hjemme i mere end en måned. Uden mulighed for at gå i skole på grund af pandemien forsøger vi at fortsætte med livet på den bedst mulige måde,« skriver nyhedssidet med kongelige nyheder royalcentral.co.uk

Lillesøsteren Sofia supplerede med, at Spanien går igennem en meget svær tid med store udfordringer.

Talen og bogoplæsningen er første gang, at man hører den yngste spanske prinsesse tale, mens prinsesse Leonor første gang læste højt for offentligheden på sin 13 års fødselsdag tilbage i 2018, hvor hun læste en del af den spanske forfatning, skriver royalcentral.co.uk.