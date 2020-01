Hvad de sagde til hinanden i de skæbnesvangre timer mandag eftermiddag, kan vi kun gisne om.

Sikkert er det dog, at prins Harry ankom til krisemødet med sin farmor mandag næsten to en halv time før sin far, prins Charles, og sin storebror, prins William.

En af prinsens venner fortæller til avisen Daily Mail, at Harry 'ønskede at forklare sin side af historien til dronningen' før det historiske møde med de andre ledende medlemmer af kongefamilien.

Og den taktik virkede tilsyneladende.

Slottet i Sandringham, hvor mandagens historiske møde fandt sted.

I hvert fald forlyder det i flere britiske aviser, at samtalen i det ikoniske bibliotek - the Long Library - på slottet i Sandringham - blev en 'rolig' diskussion.

»Det her var en dybt fortrolig drøftelse i familien - ikke en konference,« siger en kilde tæt på begivenhederne til Daily Mail.

Mødet var kulminationen på flere dages chok og kaos i det britiske kongehus.

Regenten vidste nemlig intet om den meddelelse, prins Harry og hertuginde Meghan sendte ud på Instagram i sidste uge, hvor de som en overraskelse for de fleste - ikke mindst dronningen - afslørede, at de trækker sig som fremtrædende medlemmer af kongefamilien.

Dronning Elizabeth vidste angiveligt intet om Harry og Meghans planer. (Arkivfoto)

Dronning Elizabeth blev angiveligt dybt skuffet og såret over beslutningen. Måske derfor følte prins Harry, at han måtte være alene med sin farmor, når han første gang stod ansigt til ansigt med hende efter at have vendt hende og resten af familien ryggen.

Kort efter offentliggørelsen i sidste uge, fløj Meghan til Canada, hvor parrets søn Archie opholder sig.

Mandag forlød det, at hertuginden ville følge krisemødet på telefon, men den plan blev tilsyneladende opgivet.

Ifølge flere britiske medier var hoffet imidlertid bange for, at telefonen ville blive aflyttet. Derfor blev Meghan udelukket fra mødet, og det var op til Harry selv at redde trådene ud.

ARKIVFOTO.

Og var dronning såret og skuffet før mødet, er der meget, der tyder på, at hun og prins Harry nåede til en fælles forståelse under mødet.

I hvert fald udsendte Buckingham Palace efter mødet en erklæring, hvor dronningen udtrykte respekt og forståelse for Harry og Meghans beslutning.

Det fremgår dog også direkte, at dronningen helst have set, at parret var blevet som fuldgyldige medlemmer af den royale familie. Eksperter hæftede sig også ved, at dronningen ikke omtaler Harry og Meghan som hertugen og hertuginden, men blot bruger deres fornavne.

Og selv om hun har oplevet en del i løbet af sine 93 leveår, bliver mandag 9. januar 2020 helt sikkert en af dem, dronning Elizabeth husker.

Prins Harry har et tæt forhold til sin farmor, dronning Elizabeth. (Arkivfoto)

Som trofaste fans af tv-serien 'The Crown' vil vide, har hendes mand, prins Philip, måske ikke været helt nem at leve sammen med i de 70 år, de har stået side om side.

Derudover har flere store skandaler rystet det britiske kongehus i løbet af hendes levetid.

I 1936 abdicerede hendes farbror, kong Edward, for at gifte sig med den kvinde, han elskede. Det var det valg, der afgjorde Elizabeths egen skæbne og gjorde hende til tronarving.

Hendes søster, prinsesse Margaret, var datidens skandaleprinsesse, og hun måtte opgive sit forhold til den 15 år ældre Peter Townsend, der var fraskilt. En kærlighedsaffære, som chokerede i samtiden og skabte store overskrifter.

(Arkivfoto)

Tre af Elizabeths egne børn er selv blevet skilt under stor mediebevågenhed, og det britiske monarki rystede alvorligt i sin grundvold, da prinsesse Diana mistede livet i en trafikulykke i 1997.

For slet ikke at tale om den verserende Epstein-skandalen, som hendes søn prins Andrew befinder sig midt i.

Alligevel - på trods af den dramatiske familiehistorie - går mandagens krisemøde og resultatet af det over i historiebøgerne.

Og mon ikke de royale eksperter, forfatterne af diverse royale biografier, og ikke mindst folkene bag 'The Crown' allerede er i gang med at analysere og udlægge teksten af de historiske dage i det britiske kongehus, vi oplever lige nu.