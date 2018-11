Gary Barlow tog fusen på Meghan Markle, da hertuginden forleden mødte det verdensberømte britiske band, Take That, i forbindelse med et velgørenhedsshow.

Frontfiguren afslørede nemlig, at hendes prins har medvirket på en af deres indspilninger.

Da det nygifte par mandag aften deltog i det årlige velgørenhedsshow 'The Royal Variety', hilste de kortvarigt på det legendariske boyband, som også medvirkede i forestillingen.

Prinsen havde ifølge britiske medier en længere sludder med Gary Barlow, Mark Owen og Howard Donald om bandets lange karriere.

Meghan (L), Duchess of Sussex, meets members of British band Take That, Gary Barlow (3R), Howard Donald (2R) and Mark Owen as she attends the annual Royal Variety Performance at the Palladium Theatre in central London on November 19, 2018.

På et tidpunkt vendte Barlow sig mod Meghan og sagde:

»Han har været med på en af vores plader.'

Meghan Markle and Prince Harry chat with Take That at the London Palladium. Surely they’ll play the hits to impress the Duchess @PA #royals #takethat pic.twitter.com/1wRh4D1XJc — Rick Goodman (@rickgoodman13) November 19, 2018

Hertuginden smilede og troede tilsyneladende, at der var tale om en spøg, hvortil sangeren tilføjede:

»Det er rigtig nok,« og prinsen bekræftede:

»Det var på Jamaica, var det ikke?«

Foto: IAN VOGLER Vis mere Foto: IAN VOGLER

Det fik til sidst Meghan Markle til at udbryde:

»Og Gud, man lærer noget nyt hver dag.«

Der var dog hverken tale om skønsang eller guitarsolo.

Barlow henviste til nummeret 'Sing', som han skrev i 2012 med Andrew Lloyd Webber i anledningen af Dronningens 60 års regeringsjubilæum.

Her spillede Harry tamburin.

Hertuginden afslørede i øvrigt også ved mandagens møde, at hun slet ikke kendte det ikoniske britiske band.

Det fortalte Gary Barlow i det australske tv-show, The Project, onsdag.

»Det første, hun sagde til os, var, at hun ikke kendte vores musik.«

»Da hun boede i USA, vidste hun slet ikke, hvem vi var,« grinede den verdensberømte musiker.

Han skyndte sig dog at tilføje:

»Men hun kunne godt lide showet.«