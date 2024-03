Trods sin nylige kræftdiagnose vil kong Charles stadig lede den traditionsrige påskegudstjeneste søndag.

Men i St. George Kapel ved Windsor Slot vil kongen grundet sit helbred ikke sidde sammen med resten af den kongelige familie.

Det skriver det britiske medie The Telegraph.

Kong Charles' besøg til den traditionsrige påskegudstjeneste vil samtidig være hans første offentlige optræden, siden hans kræftdiagnose blev delt med offentligheden for to måneder tilbage.

Dronning Camilla og kong Charles til sidste års påskegudstjeneste i St. Georges Kapel ved Windsor Slot. Her deltog også prins William og prinsesse Kate med deres tre børn, ligesom de royale familiemedlemmer også talte blandt andre prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward.

Kong Charles vil heller ikke deltage i den efterfølgende og næsten lige så traditionsrige påskefrokost på Windsor Slot efter gudstjenesten.

Ligeledes på grund af sit helbred sidder den britiske konge under gudstjenesten kun med sin hustru, dronning Camilla, der har haft travlt med at dække ind for de sygemeldte, royale familiemedlemmer.

Prins William, prinsesse Kate og deres tre børn forventes heller ikke at deltage til påskegudstjenesten, da prinsesse Kate har isoleret sig med familien i deres private landsted Anmer Hall efter prinsessens egen nylige kræftdiagnose.

Før prinsesse Kate stod frem og fortalte, at hun modtog kræftbehandling, florerede konspirationsteorierne om, hvad der i virkeligheden skulle være sket med hende.

