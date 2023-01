Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag kom nyheden om, at græske kong Konstantin er blevet ramt af et slagtilfælde, som har sendt ham i kritisk tilstand på et privat hospital.

Der har han, ifølge den græske avis Kathimerini, været indlagt i flere dage.

Hans tilstand er stabil, men kritisk, hvilket da også kan ses på den nærmeste families reaktion.

De valfarter nemlig nu til Athen, hvor kong Konstantin er indlagt.

Det skriver Royal Central.

Alle hans børn, prinsesse Alexia, kronprins Pavlov, prins Nikolaos, prinsesse Theodora og prins Phillippos, er fløjet til Grækenland for at være ved hans side.

Det samme er hans to søstre, dronning Sofia af Spanien og prinsesse Irene.

Ved hans side er også hans hustru, dronning Anne-Marie, der som bekendt er danske dronning Margrethes søster.

Kong Konstantins helbred har været nedadgående i en længere periode, og han har været indlagt flere gange det seneste år.

Blandt andet på grund af corona, som skulle have været en forværrende faktor for hans helbred.

Kong Konstantin var den sidste monark i Grækenland, da monarkiet blev opløst.