Helbreddet skranter hos den engelske dronning Elizabeth, der torsdag måtte droppe et officielt besøg som konsekvens.

Den 93-årige regent skulle have været til sit årlige møde med Women's Institute i Sandringham i Norfolk, hvor hun har domicil i vintermånederne, men måtte melde afbud i sidste øjeblik.

Årsagen er ifølge BBC at Elizabeth ligger på langs med en slem forkølelse. Det var ifølge tv-stationen, hvad de fremmødte gæster fik at vide af dronningens sikkerhedsfolk, da de gik forgæves til arrangementet for at møde det royale overhoved.

Dronningen har været medlem af Sandringham-afdelingen af Women's Institute siden 1943, hvor hun stadig blot var prinsesse, og har trofast besøgt afdelingen hvert eneste år lige siden - indtil altså i år.

Dronning Elizabeth var til gudstjeneste i St. Mary the Virgin church i Hillington, Norfolk, tidligere på ugen.

Det årlige besøg er forholdsvist uformelt, idet der bliver serveret te og kager, mens en inviteret gæst holder tale.

Women's Institute blev stiftet i Canada i 1896, og har siden spredt sig til Storbritannien, Sydafrika og New Zealand. Organisationen arbejder for at fremme kvinders interesse for at udvikle sig professionelt og tage del i lokalmiljøet.

Dronning Elizabeth har god grund til at være afkræftet, efter hun i efteråret og vinteren er blevet udsat for flere hårde prøvelser. Først smuldrede hendes søn Andrews tilværelse, da han blev kædet sammen med den afdøde, pædofildømte rigmand Jeffrey Epstein. Han har som konsekvens trukket sig fra alle royale forpligtelser.

Og senest har hun måtte sige farvel til barnebarnet prins Harry og hans kone Meghan, som efter længere tids konflikt med både presse og royale traditioner har meldt sig ud som fuldgyldige medlemmer af det britiske kongehus.