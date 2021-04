»Det var blidt. Det var som om, at nogen tog ham i hånden, og så drog han af sted. Meget, meget fredeligt, og det er alt, hvad man ønsker for nogen – er det ikke?«

Sådan lød det søndag fra prins Philips svigerdatter, der fortalte, at hendes svigerfar fik en meget fredfyldt død.

Det var fredag morgen, at 99-årige prins Philip sov roligt ind på slottet i Windsor vest for London.

Ifølge Sophie, grevinde af Wessex, der er gift med dronning Elizabeth og prins Philips yngste barn, prins Edward, har prins Philips død efterladt et tomrum i familien:

Prins Edward, grevinde Sophie og deres datter Lady Louise efter søndagens gudsteneste. Foto: POOL Vis mere Prins Edward, grevinde Sophie og deres datter Lady Louise efter søndagens gudsteneste. Foto: POOL

»Man ved, at det vil ske, men når det sker, så er der dette massive, massive hul,« sagde grevinden søndag uden for det royale kapel i Windsor, hvor der var blevet holdt gudstjeneste, til en gruppe, der sørgede.

»Jeg tror, at det er så meget lettere for den person, der går bort, fremfor dem, der efterlades. Vi sidder der allesammen og kigger på hinanden og tænker: 'Dette er forfærdeligt',« lød det åbent fra grevinden ifølge Daily Mail og Sky News.

Siden prins Philips død har folk over hele verden hyldet ham. Og det har rørt den britiske kongefamilie.

Lørdag var prins Charles ude og takke for støtten, mens prins Andrew og prins Edward ifølge Sky News fortalte, at faderens død kom som et chok for familien.

Prins Edward ses her mellem prins Philip og prins Harry. Foto: LEON NEAL Vis mere Prins Edward ses her mellem prins Philip og prins Harry. Foto: LEON NEAL

»Det har været noget af et chok. Uanset hvor meget man forsøger at forberede sig på sådan noget som dette, så er det stadig et frygteligt chok,« sagde han og tilføjede, at familien stadig prøver at forstå, at det er sket.

Både prins Edward og grevinde Sophie glæder sig dog over de seneste dages hyldest af prins Philip, som de kalder ‘fantastisk’.