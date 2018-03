I videoen herover ses det øjeblik fra 1999, hvor prins Charles for første gang stod offentligt frem med Camilla Parker Bowles.

Efter at være blevet fremstillet som en koldhjertet, utro skurk i løbet af det meste af ægteskabet med prinsesse Diana, er prins Charles' image de senere årtier blevet ændret til det bedre.

Netop derfor vil man nok ikke læse den nye uautoriserede biografi 'Rebel Prince', der er skrevet af den britiske journalist Tom Bower, med glæde i det britiske kongehus. Bogen, som udkommer i Storbritannien den 22. marts, skulle nemlig angiveligt blotlægge knap så charmerede detaljer om prins Charles.

Forfatteren Tom Bower har tidligere skrevet opsigtsvækkende biografier om de tidligere premierministre Tony Blair og Gordon Brown samt om Mohamed Fayed - faderen til prinsesse Dianas kæreste, Dodi al-Fayed, der omkom sammen med hende i et biluheld i Paris i 1997.

Kongehuset har afvist at kommentere bogen, der ifølge USA Today blandt andet kommer med fem påstande om Charles:

William måtte have dronningen til at skride ind

Da William og Kate tilbage i 2016 valgte at holde jul med Kates familie i Bucklebury frem for med kongefamilien på Sandringham House, mente prins Charles ifølge bogen, at det var på hans bekostning.

Ansatte ved hoffet, der var loyale over for Charles, begyndte derefter at bide af Kates mor, Carole Middleton, under officielle arrangementer.

En ophidset William tog derefter sagen op med farmor, dronning Elizabeth. Hun inviterede Middleton til Balmoral, hvor hun fik en kameramand til at filme dem, mens de kørte rundt om slottet.

Han forstod ikke, at sønnerne ikke orkede Camilla

Bower skriver, at Camilla Parker Bowles' tilstedeværelse i årene efter Dianas død skadede Charles' forhold til sønnerne, som så hende som en 'konstant påmindelse om deres mors pine'. Noget, som Charles slet ikke havde blik for.

Forfatteren skriver også, at hoffets ansatte bemærkede, at drengene begyndte at bruge personaleindgangen for at undgå at løbe ind i Charles og Camilla.

Charles frygtede at blive ignoreret af offentligheden

Prins Charles har været bange for, at William og Kate ville stjæle den opmærksomhed, som han selv og Camilla ellers ville have fået. Bekymringerne fik næring, da Canada bad ham vente med et officielt besøg til efter, hans søn og svigerdatter havde gæstet landet.

Når folk omkring Charles og Camilla talte om, at Kate ville blive den første 'almindelige' britiske kvinde, der bliver dronning, skal Camilla have korrekset dem og sagt: »Nej, det bliver mig.«

Prins Charles er en mand med dyre vaner, skriver forfatteren Tom Bower. Foto: Tracey Nearmy/Reuters Prins Charles er en mand med dyre vaner, skriver forfatteren Tom Bower. Foto: Tracey Nearmy/Reuters

Han har ekstravagante vaner

I bogen fremstilles prins Charles som decideret nydelsessyg.

Han har en forkærlighed for privatfly og -tog, hvilket ifølge kilder skyldes, at han forsøger at hævne sig på sin far, prins Philip, der ikke ville have, at Charles kom på den prestigefyldte kostskole Eton. I stedet endte han på Gordonstoun i Skotland.

Charles tog hele sit soveværelse med på besøg hos venner

Prins Charles er ikke en mand, der lader sig nøje. I hvert fald ikke ifølge Tom Bower, der i bogen fortæller, hvordan prinsen bestilte en lastbil til at transportere hele indholdet af sit og Camillas soveværelse - inklusiv seng, toiletsæde, spiritus og kunst, da de skulle besøge en ven i det nordlige England.

Den kommende konge er også kendt for at medbringe sin egen mad og cocktails ved officielle arrangementer, hvor selv dronningen spiser, hvad der nu bliver serveret for hende.